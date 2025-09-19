До +21. О погоде в Барнауле 19 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

19 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае 19 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Преимущественно без осадков, местами в южных и западных районах небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле от +19 до+21 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.