До +21. О погоде в Барнауле 20 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

20 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае 20 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по югу небольшие и умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.