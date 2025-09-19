В Алтайском крае прогнозируется теплая погода в выходные дни

Однако ночи будут довольно прохладными

19 сентября 2025, 22:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

В предстоящие выходные, 20 и 21 сентября, жителей Алтайского края порадует теплая осенняя погода.

По прогнозам регионального Гидрометцентра, 20 сентября в Алтайском крае дневная температура достигнет +17…+22 градусов, сохраняя комфортные условия для отдыха на природе и прогулок.

Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов, создавая типичную для сентября прохладную атмосферу. В субботу возможны кратковременные дожди в южных районах региона. Ветер будет северный со скоростью 2–7 м/с.

Днем 21 сентября температура также поднимется до 22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-западным, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в Алтайском крае температура опустится до +4…+9 градусов.

В Барнауле днем 20 сентября ожидается температура от +19 до +21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер северный, 2–7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается температура +6...+8 градусов.

21 сентября днем в Барнауле температура поднимется, как и 20 сентября, до 21 градуса. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.

Ночью температура достигнет +9 градусов. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.