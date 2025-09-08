До +23. О погоде в Барнауле 8 сентября

В этот день не будет дождя

08 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае 8 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Без осадков, в утренние часы также возможен туман. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.