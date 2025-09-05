Заморозки до -1 градуса ожидаются в течение трех дней в Алтайском крае

При этом днем синоптики прогнозируют выше +20 градусов

05 сентября 2025, 16:10, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае с 6 по 8 сентября ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночь 6 сентября. Температура +3...+8 градусов, в восточных районах на почве местами заморозки до -1 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Ночь 7 сентября. Температура +4...+9 градусов, при прояснении на почве местами заморозки до -1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Ночь 8 сентября. Температура +4...+9 градусов, в восточных районах на почве местами заморозки до -1 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

«Днем в субботу, воскресенье и понедельник – 6, 7 и 8 августа – ожидается выше +20 градусов», – говорится в прогнозе.

День 6 сентября. Температура +18...+23 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

День 7 сентября. Температура +17...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

День 8 сентября. Температура +16...+21 градус. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.