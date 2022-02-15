А если деньги считать килограммами? Пройди игру «Денежный лабиринт России» и выиграй приз

Банк России готовится в 2022 году представить новую банкноту номиналом 100 рублей. На купюре будут изображены знаменитые объекты Москвы, расположенные на Красной площади, центр «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьёвых горах и др.

До 2025 года обновление ждёт все банкноты, кроме 200 и 2000 купюр, так как они вышли в оборот в 2017 году. Банк России обещает обновить дизайн и усовершенствовать систему защиты.

На российских купюрах мы больше не увидим изображения Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска. Зато на них появятся Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Ну а пока все ждут новеньких банкнот, amic.ru и отделение Банка России предлагают поиграть. Пройдите наш «денежный лабиринт», посвящённый интересным фактам о российской валюте. Проверьте, насколько хорошо вы знаете то, чем пользуетесь каждый день.

Как играть?

Всё очень просто: нажимаете на картинку с надписью «Начать игру», а затем на «банкноту», ведёте человечка по лабиринту с помощью стрелок на клавиатуре (влево-вправо, вверх-вниз) и отвечаете на вопросы. За каждый правильный ответ даётся один балл. В конце игры указываете свои контактные данные, чтобы мы знали, кому вручить приз.

А какие будут призы?

Подарки получат первые 15 человек, прошедшие игру и набравшие наибольшее количество баллов.

Первую пятёрку победителей ждут:

— памятные монеты и банкноты Банка России;

— книги по финансовой грамотности;

— сертификаты на посещение музея банковского дела на Алтае.

Вторая пятёрка победителей получит:

— памятные монеты Банка России;

— книги по финансовой грамотности;

— сертификаты на посещение музея банковского дела на Алтае.

Третьей пятёрке победителей достанутся:

— памятные монеты Банка России;

— сертификаты на посещение музея банковского дела на Алтае.

Отдельная благодарность:

За смысловую реализацию игры — Елене Лепезиной;

За дизайнерскую реализацию игры — Алексею Беленеву;

За техническую реализацию игры — Сraftpromotion;

Руководителю проекта — Егору Галкину.