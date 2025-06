Многие люди отказываются откладывать деньги, замечая быстрый рост цен, и начинают тратиться на ненужные вещи

Инфляция в России продолжает разгоняться, цены растут, и кажется, что откладывать деньги становится бессмысленно. Это подталкивает людей к спонтанным тратам. Кандидат экономических наук, владелец кредитно-брокерского агентства "ПроФинансы" Саида Мачавариани рассказала "Секрету фирмы", когда действительно стоит тратить здесь и сейчас, а когда важно продолжать копить, несмотря ни на что.

Почему люди отказываются копить

В условиях высокой инфляции накопления с каждым месяцем теряют свою покупательную способность. Замечая, как вчерашние цены становятся смешными, люди решают купить тот или иной товар сразу, чтобы потом не переплачивать, говорит эксперт.

"Это рождает массовую тягу к потреблению, особенно на фоне новостей о подорожании товаров, уходе брендов и росте налоговой нагрузки", – пояснила она.

Отсюда виден рост популярности концепции YOLO – You Only Live Once, или "живем один раз". Она апеллирует к базовым человеческим страхам: нет смысла откладывать деньги и отказывать себе в удовольствии, если завтра может не наступить.

Потребление поддерживает внутренний рынок, и это хорошо сказывается на экономике, но для отдельного человека может закончиться плохо: бездумные траты не защищают от болезней, финансовых кризисов, увольнений и других неприятностей.

"Более того, они создают иллюзию стабильности, когда на самом деле человек остается без финансовой подушки", – отметила эксперт.

Когда все же стоит отложить

Экономист назвала следующие вещи, на которые нужно копить:

резерв на непредвиденные расходы – три–шесть зарплат на "черный день";

"Это не роскошь, а базовая финансовая гигиена. Да, инфляция их съедает, но отсутствие резерва в критический момент обойдется дороже", – подчеркнула Мачавариани.

деловые накопления – крупные цели (покупка недвижимости или автомобиля, образование детей) требуют планомерного накопления;

инвестиции для защиты будущего – способов сохранить и приумножить капитал немало.

Также можно открывать накопительные счета и вклады, покупать акции и облигации, валюту, золото или инвестировать в брендовые вещи. Эксперт подчеркивает: главное, не держать вообще все накопления в рублях.

Когда можно потратить

Эксперт выделяет следующие случаи:

неотложные нужды – на важные крупные траты (ремонт, бытовая техника) лучше не откладывать;

инвестиции в качество жизни – независимо от валютных курсов окупаются траты на здоровье, образование и саморазвитие;

удовольствие в меру – нет ничего "преступного" в приятных тратах, важно соблюдать баланс между удовольствием "здесь и сейчас" и ответственностью за свое будущее.

Как сохранить баланс

Следует выстроить стратегию, которая учитывает реалии инфляции, но не перечеркивает будущее – разумный баланс останется актуальным и в кризисные времена.