Экономист рассказала, как правильно копить и тратить деньги на фоне инфляции
Многие люди отказываются откладывать деньги, замечая быстрый рост цен, и начинают тратиться на ненужные вещи
16 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Инфляция в России продолжает разгоняться, цены растут, и кажется, что откладывать деньги становится бессмысленно. Это подталкивает людей к спонтанным тратам. Кандидат экономических наук, владелец кредитно-брокерского агентства "ПроФинансы" Саида Мачавариани рассказала "Секрету фирмы", когда действительно стоит тратить здесь и сейчас, а когда важно продолжать копить, несмотря ни на что.
Почему люди отказываются копить
В условиях высокой инфляции накопления с каждым месяцем теряют свою покупательную способность. Замечая, как вчерашние цены становятся смешными, люди решают купить тот или иной товар сразу, чтобы потом не переплачивать, говорит эксперт.
"Это рождает массовую тягу к потреблению, особенно на фоне новостей о подорожании товаров, уходе брендов и росте налоговой нагрузки", – пояснила она.
Отсюда виден рост популярности концепции YOLO – You Only Live Once, или "живем один раз". Она апеллирует к базовым человеческим страхам: нет смысла откладывать деньги и отказывать себе в удовольствии, если завтра может не наступить.
Потребление поддерживает внутренний рынок, и это хорошо сказывается на экономике, но для отдельного человека может закончиться плохо: бездумные траты не защищают от болезней, финансовых кризисов, увольнений и других неприятностей.
"Более того, они создают иллюзию стабильности, когда на самом деле человек остается без финансовой подушки", – отметила эксперт.
Когда все же стоит отложить
Экономист назвала следующие вещи, на которые нужно копить:
- резерв на непредвиденные расходы – три–шесть зарплат на "черный день";
"Это не роскошь, а базовая финансовая гигиена. Да, инфляция их съедает, но отсутствие резерва в критический момент обойдется дороже", – подчеркнула Мачавариани.
- деловые накопления – крупные цели (покупка недвижимости или автомобиля, образование детей) требуют планомерного накопления;
- инвестиции для защиты будущего – способов сохранить и приумножить капитал немало.
Также можно открывать накопительные счета и вклады, покупать акции и облигации, валюту, золото или инвестировать в брендовые вещи. Эксперт подчеркивает: главное, не держать вообще все накопления в рублях.
Когда можно потратить
Эксперт выделяет следующие случаи:
- неотложные нужды – на важные крупные траты (ремонт, бытовая техника) лучше не откладывать;
- инвестиции в качество жизни – независимо от валютных курсов окупаются траты на здоровье, образование и саморазвитие;
- удовольствие в меру – нет ничего "преступного" в приятных тратах, важно соблюдать баланс между удовольствием "здесь и сейчас" и ответственностью за свое будущее.
Как сохранить баланс
Следует выстроить стратегию, которая учитывает реалии инфляции, но не перечеркивает будущее – разумный баланс останется актуальным и в кризисные времена.
"Принцип простой: резерв на безопасность обязателен, крупные цели требуют планомерных накоплений, остальное можно и нужно тратить с удовольствием, пока есть возможность", – пояснила экономист.
09:08:48 16-05-2025
а зарабатывать проще на разного рода спекуляциях.
правильно, чё.
не обманешь - не разбоготееш.
10:23:53 16-05-2025
инвестировать в брендовые вещи))))))
Чудак эксперт
11:37:49 16-05-2025
Потому они российские резервы за границей, у врагов, держали?
11:55:11 16-05-2025
знали б вы сколько кофей в централке реально стоит или шаверма в дубаях, вып удавились на дверной ручке.
лично я в образование детей инвестирую и в ин.яз.
больше не во что
13:45:45 16-05-2025
Чем больше инфляция рубля, тем проще гасить долги по ипотеке. Накопления на непредвиденный случай надо иметь, но то, что их есть инфляция - так она и ипотеку точно так же ест. Если у человека долги перед банком намного больше, чем собственные накопления, то инфляция это даже хорошо. Главное чтобы на работе зарплату вовремя индексировали.