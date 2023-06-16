Фура задавила школьницу, шедшую по обочине в Алтайском крае

В Алтайском крае в результате ДТП погибла девятиклассница, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 15 июня на трассе К-09 – в 100 метрах от села Третьяково.

"Водитель автомобиля MAN при разъезде со встречным автомобилем не справился с управлением и совершил наезд на шедшую в попутном направлении девятиклассницу", – рассказали в ведомстве.