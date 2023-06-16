Фура задавила школьницу, шедшую по обочине в Алтайском крае
Водитель грузовика не справился с управлением
16 июня 2023, 10:28, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае в результате ДТП погибла девятиклассница, сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла 15 июня на трассе К-09 – в 100 метрах от села Третьяково.
"Водитель автомобиля MAN при разъезде со встречным автомобилем не справился с управлением и совершил наезд на шедшую в попутном направлении девятиклассницу", – рассказали в ведомстве.
17-летняя школьница скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Барнауле фура сбила пенсионерку на пешеходном переходе.
10:56:18 16-06-2023
Идти положено по встречной обочине
11:34:22 16-06-2023
Гость (10:56:18 16-06-2023) Идти положено по встречной обочине... Им это кто-то преподал?
12:31:12 16-06-2023
Гость (10:56:18 16-06-2023) Идти положено по встречной обочине... Тогда фура с управлением справится?
12:40:34 17-06-2023
Гость (12:31:12 16-06-2023) Тогда фура с управлением справится?... Тогда больше шансов выжить. Может ведь и пьяный за рулем сидеть. Так хотя бы будет время среагировать!
11:24:26 16-06-2023
Печально
11:44:55 16-06-2023
Идти положено по встречной обочине - и ? при аварии она легко бы отпрыгнула? ерунду пишите
12:38:53 16-06-2023
Ужасная трагедия!!!! Соболезнования родителям!!!! Конечно, в школьной образовательной программе к некоторым вещам довольно легко относятся. А правила ПДД надо вбивать в голову учеников с началом обучения. К сожалению, правила ПДД пишутся кровью, и об этом нужно помнить. И абсолютно неуместно обсуждать, можно отпрыгнуть или нельзя???..... Покрайней мере идя лицом к движущемуся транспортному средству, ты реально видиш траекторию его движения и можеш угадать последствия...
13:34:26 16-06-2023
Гость (12:38:53 16-06-2023) Ужасная трагедия!!!! Соболезнования родителям!!!! Конечно, в... Еще бы хорошо, чтобы водители знали правила ПДД. Сколько таких, которые летят на красный свет, игнорируют знаки нерегулируемого пешеходного перехода, ограничения скорости и т.д.
04:11:14 17-06-2023
Гость (13:34:26 16-06-2023) Еще бы хорошо, чтобы водители знали правила ПДД. Сколько так... Водители ПДД знают. Нарушают сознательно. А пешесдохи даже ПДД не знают. Нарушают несознательно, т.к. мозг атрофирован
12:40:47 16-06-2023
Гость (10:56:18 16-06-2023) Идти положено по встречной обочине... и ничего бы не изменилось, разве что встретила бы смерть лицом( Да, по правилам положено, но в данном конкретном случае это бы ничем не помогло.
13:40:45 16-06-2023
Гость (12:40:47 16-06-2023) и ничего бы не изменилось, разве что встретила бы смерть лиц... Еще как помогло бы - она бы шла по Левой обочине, а не по Правой, куда вылетела фура.
14:36:04 16-06-2023
Гость (13:40:45 16-06-2023) Еще как помогло бы - она бы шла по Левой обочине, а не по Пр... только если так. А в принципе увернуться от летящей фуры, даже видя ее - маловероятно.
14:41:24 16-06-2023
Гость (14:36:04 16-06-2023) только если так. А в принципе увернуться от летящей фуры, да... Так я согласен с Вами. Я про этот конкретны случай написал, что если бы эта девушка шла по левой обочине, то в данном конкретном случае осталась бы живой.
12:44:22 17-06-2023
Гость (14:36:04 16-06-2023) только если так. А в принципе увернуться от летящей фуры, да... Уворачивался и от мотоцикла, летевшего далеко за 100 км/час и от автобуса, уходящего от столкновения. Если есть хотя бы пара секунд, то шансы выжить значительно повышаются!
19:49:47 16-06-2023
Надоели эти всезнайки, по левой - по правой, какая разница, виноват все равно горе водитель. Написано же, не справился с управлением.
12:45:24 17-06-2023
гость (19:49:47 16-06-2023) Надоели эти всезнайки, по левой - по правой, какая разница, ... А девушке от этого станет легче? Или ее родителям, друзьям, парню?