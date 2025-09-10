Где в Барнауле купить и обменять цветы в горшке и найти новые идеи для подарков?

В студии "Феерия" представлены популярные и редкие экземпляры, композиции и стильные кашпо

Студия комнатных растений "Феерия" / Фото: Мария Семендяева

Цветы умеют менять атмосферу вокруг. Они делают квартиру уютнее, офис – теплее, а в качестве подарка способны выразить то, что сложно сказать словами. В студии "Феерия" в Барнауле уверены: комнатные растения – это не просто украшение, а источник настроения и гармонии. Здесь можно купить понравившийся вариант или обменяться излишками с другими на ярмарке по выходным.

От популярных до редких

На полках студии красуются самые разные зеленые жители: от популярных видов, которые любят многие, до редких экземпляров, что станут настоящей гордостью коллекции. Ассортимент дополняют стильные кашпо.

Для тех, кто ищет необычный подарок, есть особые композиции: несколько растений в одном кашпо. Такой вариант долго радует хозяев, в отличие от традиционного букета, который быстро вянет.

Студия комнатных растений "Феерия" / Фото: Мария Семендяева

Студия предлагает не только продажу растений, но и сопутствующие услуги: пересадку купленных или принесенных с собой экземпляров, консультации по уходу, подбору подходящего грунта и питания, а также коммерческое обслуживание с выездом в офис или на дом.

Ярмарка коллекционеров

Каждые вторые выходные месяца в студии "Феерия" проходят ярмарки. В сентябре 2025 года они выпадают на 13-е и 14-е число. В эти дни сюда приходят коллекционеры, которые предлагают как маленькие растения, так и уже подращённые экземпляры. Атмосфера напоминает настоящий клуб по интересам – можно не только купить растение, пополнив коллекцию интересными видами, но и пообщаться с увлеченными людьми, обменяться опытом.

А еще в эти дни гостей радуют бонусами. В субботу при покупке от 1000 рублей действует скидка 5%, а в воскресенье – уже 7%. Акция распространяется на растения студии и работает только при оплате наличными.

В студии уверяют: визит в "Феерию" – не только про покупки. Здесь всегда готовы поделиться хорошим настроением и подсказать, как правильно ухаживать за новым зеленым другом.

