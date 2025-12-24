История сделала круг. Какой была главная елка Барнаула на площади Свободы 50 лет назад
Праздничное дерево уже устанавливали здесь с конца 1950-х и до середины 1980-х годов
Главный новогодний символ Барнаула вновь зажигается на площади Свободы, откуда и начиналась его история. В этом году город возвращается к корням: именно здесь с конца 1950-х и до середины 1980-х устанавливали праздничное дерево для нескольких поколений горожан, пишет "Атмосфера".
Перенесли с Демидовской площади
В конце 1950-х центр городской жизни сместился с Демидовской площади. Новым местом притяжения стала площадь Свободы – известно, что в 1957 году именно там ставили главную елку.
В декабре того года здесь кипела работа. Скульптор Борис Яксевич с командой возводил целый снежный городок. Архивные материалы сохранили детали того оформления: в центре – высокая новогодняя ель, напротив – барельеф Земли с вращающимися искусственными спутниками, а всю территорию окружала резная снежная ограда со сказочными фигурами. Гостей встречали снежные Дед Мороз в русских санях и Снегурочка на оленях.
Золотая эпоха праздников
В 1960-е елку ненадолго переносили к "Нулевому километру" (фонтанов тогда еще не было), но эта идея не прижилась, так как место начали застраивать. Газеты ярко описывали атмосферу тех лет.
«Едва стемнело, как забурлила, зашумела площадь Свободы... Между взрослыми, а они здесь только гости, снуют хозяева елки – ребятишки», – говорится в статье "Алтайской правды" тех лет.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравляли горожан с праздником, после чего дети еще дотемна катались с горок. Вечером пиротехники радовали фейерверком – "крутящимся деревом" из бенгальских огней.
Почему площадь Свободы?
К 1970-м это место окончательно закрепило статус центра новогодних гуляний. И это было неслучайно. Во-первых, рядом была удобная транспортная развязка, где пересекались трамвайные и автобусные маршруты. Вторая причина – культурное окружение в виде кинотеатра "Пионер", театра кукол и краеведческого музея.
К празднику 1974 года привезли 20-метровую ель из Озерского лесничества, украшенную 200 разноцветными лампочками. А к 4 января 1972 года праздник посетили более 40 тысяч школьников.
Традиция прервалась только в 1985 году, когда елку перенесли на площадь Сахарова.
Напомним, главную елку в Барнауле торжественно откроют на площади Свободы в ближайшую пятницу, 26 декабря. Для горожан подготовили праздничную программу.
17:20:48 24-12-2025
Сегодня проезжал мимо этого праздника жизни по осаоению бюджета
Какойто гигантский ёршик без горок.
17:24:15 24-12-2025
Демократы появились. Они и решили ёлку перенести. Зачем?
17:30:36 24-12-2025
Гость (17:24:15 24-12-2025) Демократы появились. Они и решили ёлку перенести. Зачем?...
Потому что ребята демократы.
21:35:51 24-12-2025
Гость (17:24:15 24-12-2025) Демократы появились. Они и решили ёлку перенести. Зачем?... Так эти ребята демократы и площадь возле Дворца Спорта и Зрелищ по своему назвали. Ну тот академик каким боком к нашему славному городу относится? Что тогда сотворили эти дармоеды...
17:29:29 24-12-2025
году в 81 или 82 туда с челюскинцев на трамвае ездили. горки были высоченные аж "мама дорогая", а не вот это вот все, для младшего детского возраста...
17:42:07 24-12-2025
Готовят общественное мнение, что елки надо отмечать там, что любые праздники надо отмечать там, что надо сделать единый туристический кластер и УБРАТЬ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ! Но ведь елки как раз проводили там в том числе из-за "удобной транспортной развязки, где пересекались трамвайные и автобусные маршруты".
Тож самое хотят сделать и на площади Баварина - убрать троллейбусы и автобусы на Спартак-2. Что, ради людей что ли радеют? Ага, щас. Вернее для людей, но не для всех, в этом случае для "ылиты" из строящегося дома на месте Речного вокзала, чтоб плебеи всякие вид им не портили, садясь в дребезжащие троллейбусы.
09:12:50 25-12-2025
ыть (17:42:07 24-12-2025) Готовят общественное мнение, что елки надо отмечать там, что... да, и проект уже готовят по переносу . черти!
17:48:28 24-12-2025
В журнале Times в 1980 на обложке была ёлка у Дворца спорта (Титов арена).
Это к размышлению...
09:51:47 25-12-2025
Олег (17:48:28 24-12-2025) В журнале Times в 1980 на обложке была ёлка у Дворца спорта ...
ИИ еще и не такое нарисует. а вы верьте)))))
17:51:06 24-12-2025
Поставьте ёлку в нагорный парк. Там и горка высоченная! Лестницу же построили новую. А главное проезжую часть не нужно будет перекрывать.
19:20:53 24-12-2025
Гость (17:51:06 24-12-2025) Поставьте ёлку в нагорный парк. Там и горка высоченная! Лест... Там бывшее кладбище
20:16:59 24-12-2025
Гость (19:20:53 24-12-2025) Там бывшее кладбище ... В изумрудном парке тоже было кладбище, но там и ёлку ставят и другие мероприятия проходят, не перегораживая проезжая часть.
10:13:51 25-12-2025
Гость (20:16:59 24-12-2025) В изумрудном парке тоже было кладбище, но там и ёлку ставят ... Там елку не ставят, она там растет)
07:12:38 25-12-2025
Прости нас, Барнаул.
12:15:09 25-12-2025
В шестидесятые горка на пл.Свободы нам казалась огромной ))) И шиком было прокатиться с самого верха, стоя на ногах, большой ватагой, сметая все на своем пути )))