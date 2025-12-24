История сделала круг. Какой была главная елка Барнаула на площади Свободы 50 лет назад

Праздничное дерево уже устанавливали здесь с конца 1950-х и до середины 1980-х годов

24 декабря 2025, 17:16, ИА Амител

Елка на площади Свободы на Новый 1983 год / Фото: "Алтайская правда", номер от 5 января 1983 года

Главный новогодний символ Барнаула вновь зажигается на площади Свободы, откуда и начиналась его история. В этом году город возвращается к корням: именно здесь с конца 1950-х и до середины 1980-х устанавливали праздничное дерево для нескольких поколений горожан, пишет "Атмосфера".

Перенесли с Демидовской площади

В конце 1950-х центр городской жизни сместился с Демидовской площади. Новым местом притяжения стала площадь Свободы – известно, что в 1957 году именно там ставили главную елку.

В декабре того года здесь кипела работа. Скульптор Борис Яксевич с командой возводил целый снежный городок. Архивные материалы сохранили детали того оформления: в центре – высокая новогодняя ель, напротив – барельеф Земли с вращающимися искусственными спутниками, а всю территорию окружала резная снежная ограда со сказочными фигурами. Гостей встречали снежные Дед Мороз в русских санях и Снегурочка на оленях.

Золотая эпоха праздников

В 1960-е елку ненадолго переносили к "Нулевому километру" (фонтанов тогда еще не было), но эта идея не прижилась, так как место начали застраивать. Газеты ярко описывали атмосферу тех лет.

Елка на площади Свободы на Новый 1960 год

«Едва стемнело, как забурлила, зашумела площадь Свободы... Между взрослыми, а они здесь только гости, снуют хозяева елки – ребятишки», – говорится в статье "Алтайской правды" тех лет.

Дед Мороз со Снегурочкой поздравляли горожан с праздником, после чего дети еще дотемна катались с горок. Вечером пиротехники радовали фейерверком – "крутящимся деревом" из бенгальских огней.

Почему площадь Свободы?

К 1970-м это место окончательно закрепило статус центра новогодних гуляний. И это было неслучайно. Во-первых, рядом была удобная транспортная развязка, где пересекались трамвайные и автобусные маршруты. Вторая причина – культурное окружение в виде кинотеатра "Пионер", театра кукол и краеведческого музея.

Снежные фигуры на пощади Свободы на Новый 1972 год

К празднику 1974 года привезли 20-метровую ель из Озерского лесничества, украшенную 200 разноцветными лампочками. А к 4 января 1972 года праздник посетили более 40 тысяч школьников.

Традиция прервалась только в 1985 году, когда елку перенесли на площадь Сахарова.

Напомним, главную елку в Барнауле торжественно откроют на площади Свободы в ближайшую пятницу, 26 декабря. Для горожан подготовили праздничную программу.