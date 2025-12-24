НОВОСТИОбщество

История сделала круг. Какой была главная елка Барнаула на площади Свободы 50 лет назад

Праздничное дерево уже устанавливали здесь с конца 1950-х и до середины 1980-х годов

24 декабря 2025, 17:16, ИА Амител

Елка на площади Свободы на Новый 1983 год / Фото: "Алтайская правда", номер от 5 января 1983 года
Главный новогодний символ Барнаула вновь зажигается на площади Свободы, откуда и начиналась его история. В этом году город возвращается к корням: именно здесь с конца 1950-х и до середины 1980-х устанавливали праздничное дерево для нескольких поколений горожан, пишет "Атмосфера".

Перенесли с Демидовской площади 

В конце 1950-х центр городской жизни сместился с Демидовской площади. Новым местом притяжения стала площадь Свободы – известно, что в 1957 году именно там ставили главную елку.

В декабре того года здесь кипела работа. Скульптор Борис Яксевич с командой возводил целый снежный городок. Архивные материалы сохранили детали того оформления: в центре – высокая новогодняя ель, напротив – барельеф Земли с вращающимися искусственными спутниками, а всю территорию окружала резная снежная ограда со сказочными фигурами. Гостей встречали снежные Дед Мороз в русских санях и Снегурочка на оленях.

Золотая эпоха праздников

В 1960-е елку ненадолго переносили к "Нулевому километру" (фонтанов тогда еще не было), но эта идея не прижилась, так как место начали застраивать. Газеты ярко описывали атмосферу тех лет.

Елка на площади Свободы на Новый 1960 год

«Едва стемнело, как забурлила, зашумела площадь Свободы... Между взрослыми, а они здесь только гости, снуют хозяева елки – ребятишки», – говорится в статье "Алтайской правды" тех лет.

Дед Мороз со Снегурочкой поздравляли горожан с праздником, после чего дети еще дотемна катались с горок. Вечером пиротехники радовали фейерверком – "крутящимся деревом" из бенгальских огней.

Почему площадь Свободы?

К 1970-м это место окончательно закрепило статус центра новогодних гуляний. И это было неслучайно. Во-первых, рядом была удобная транспортная развязка, где пересекались трамвайные и автобусные маршруты. Вторая причина – культурное окружение в виде кинотеатра "Пионер", театра кукол и краеведческого музея.

Снежные фигуры на пощади Свободы на Новый 1972 год

К празднику 1974 года привезли 20-метровую ель из Озерского лесничества, украшенную 200 разноцветными лампочками. А к 4 января 1972 года праздник посетили более 40 тысяч школьников.

Традиция прервалась только в 1985 году, когда елку перенесли на площадь Сахарова.

Напомним, главную елку в Барнауле торжественно откроют на площади Свободы в ближайшую пятницу, 26 декабря. Для горожан подготовили праздничную программу. 

Барнаул Новый год

Комментарии 15


Гость

17:20:48 24-12-2025

Сегодня проезжал мимо этого праздника жизни по осаоению бюджета
Какойто гигантский ёршик без горок.

  


Гость

17:24:15 24-12-2025

Демократы появились. Они и решили ёлку перенести. Зачем?

  


Гость

17:30:36 24-12-2025

Гость (17:24:15 24-12-2025) Демократы появились. Они и решили ёлку перенести. Зачем?...
Потому что ребята демократы.
Потому что ребята демократы.

  


Гость

21:35:51 24-12-2025

Гость (17:24:15 24-12-2025) Демократы появились. Они и решили ёлку перенести. Зачем?... Так эти ребята демократы и площадь возле Дворца Спорта и Зрелищ по своему назвали. Ну тот академик каким боком к нашему славному городу относится? Что тогда сотворили эти дармоеды...

  


Гость

17:29:29 24-12-2025

году в 81 или 82 туда с челюскинцев на трамвае ездили. горки были высоченные аж "мама дорогая", а не вот это вот все, для младшего детского возраста...

  


ыть

17:42:07 24-12-2025

Готовят общественное мнение, что елки надо отмечать там, что любые праздники надо отмечать там, что надо сделать единый туристический кластер и УБРАТЬ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ! Но ведь елки как раз проводили там в том числе из-за "удобной транспортной развязки, где пересекались трамвайные и автобусные маршруты".
Тож самое хотят сделать и на площади Баварина - убрать троллейбусы и автобусы на Спартак-2. Что, ради людей что ли радеют? Ага, щас. Вернее для людей, но не для всех, в этом случае для "ылиты" из строящегося дома на месте Речного вокзала, чтоб плебеи всякие вид им не портили, садясь в дребезжащие троллейбусы.

  


Гость

09:12:50 25-12-2025

ыть (17:42:07 24-12-2025) Готовят общественное мнение, что елки надо отмечать там, что... да, и проект уже готовят по переносу . черти!

  


Олег

17:48:28 24-12-2025

В журнале Times в 1980 на обложке была ёлка у Дворца спорта (Титов арена).
Это к размышлению...
Это к размышлению...

  


Гость

09:51:47 25-12-2025

Олег (17:48:28 24-12-2025) В журнале Times в 1980 на обложке была ёлка у Дворца спорта ...
ИИ еще и не такое нарисует. а вы верьте)))))
ИИ еще и не такое нарисует. а вы верьте)))))

  


Гость

17:51:06 24-12-2025

Поставьте ёлку в нагорный парк. Там и горка высоченная! Лестницу же построили новую. А главное проезжую часть не нужно будет перекрывать.

  


Гость

19:20:53 24-12-2025

Гость (17:51:06 24-12-2025) Поставьте ёлку в нагорный парк. Там и горка высоченная! Лест... Там бывшее кладбище

  


Гость

20:16:59 24-12-2025

Гость (19:20:53 24-12-2025) Там бывшее кладбище ... В изумрудном парке тоже было кладбище, но там и ёлку ставят и другие мероприятия проходят, не перегораживая проезжая часть.

  


Гость

10:13:51 25-12-2025

Гость (20:16:59 24-12-2025) В изумрудном парке тоже было кладбище, но там и ёлку ставят ... Там елку не ставят, она там растет)

  


Гость

07:12:38 25-12-2025

Прости нас, Барнаул.

  


ППШариков

12:15:09 25-12-2025

В шестидесятые горка на пл.Свободы нам казалась огромной ))) И шиком было прокатиться с самого верха, стоя на ногах, большой ватагой, сметая все на своем пути )))

  

