Как ухаживать за волнистыми волосами?

Такие волосы нужно мыть по-особенному

24 апреля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJswVXN

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Волнистые волосы требуют особого подхода. Кутикула волосинок расположена под углом, что затрудняет распределение себума от корней к кончикам. Рассказываем, чем и как за ними ухаживать.

Типы волнистых волос

Волнистые волосы делятся на три подтипа:

2A – легкие волны в нижней части;

2B – отчетливые S-образные волны от середины длины;

2C – выраженные волны по всей длине, близкие к кудрям.

Определение своего типа – первый шаг к эффективному уходу.

Основные проблемы и решения

Люди с волнистыми волосами часто сталкиваются с дисбалансом увлажнения – это когда жирные корни и сухие кончики. Чтобы такого не было, эксперты советуют вот что:

двухфазное мытье – интенсивное очищение корней, деликатное – для длины;

кондиционирование преимущественно средней части и кончиков;

несмываемые увлажняющие средства на сухие участки.

Еще одна проблема – пористость и повреждения. Волнистые волосы часто имеют среднюю и высокую пористость, что делает их уязвимыми. Рекомендуются:

регулярные протеиновые процедуры;

кислотные ополаскиватели;

защитные средства с запечатывающим эффектом.

При серьезных проблемах с истончением или выпадением волос современная медицина предлагает эффективные методы решения. Подробнее о передовых методиках трансплантации волос для различных типов, включая волнистые, можно узнать на сайте fue - clinic . ru .

Часто люди с волнистыми волосами жалуются на пушистость и фриз. Решения:

техника скручивания при нанесении средств;

отказ от расчесывания сухих волос;

стайлинговые средства с антифриз-эффектом;

сушка с диффузором.

Очень важно и правильно мыть голову. Сначала расчешите волосы широкозубой расческой. Шампунь наносите преимущественно на кожу головы, а кондиционер, наоборот, распределяйте по длине, избегая корней. После мытья промокните волосы мягким полотенцем (не трите!), нанесите стайлинговые средства на влажные волосы. Используйте "плопинг" – оборачивание волос в футболку на 15–20 минут. Сушите естественным путем или с диффузором.

Рекомендации по выбору средств

Избегайте в составе средств для волос:

нерастворимых силиконов;

агрессивных сульфатов;

спирта в высокой концентрации;

минеральных масел.

И, наконец, сезонная коррекция. Зимой нужно усилить увлажнение, использовать защитные масла. А летом применять УФ-защиту и увеличить частоту протеиновых процедур.

ООО "Фуе Клиник"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста