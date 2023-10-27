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Кондитеры предупредили о подорожании шоколада с 1 декабря на 16,3%

Причинами роста цен стали увеличение стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля и другие факторы

27 октября 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 1 декабря шоколад в России подорожает на 16,3%. Как сообщает "МК", об этом говорится в письме крупнейшего российского кондитерского холдинга "Объединенные кондитеры", которое было разослано от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.

Причинами роста цен стали увеличение стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля. Кроме того, сказывается и повышение оплаты работы сотрудников, что связано с дефицитом кадров на рынке труда и инфляцией.

Помимо этого, выросли цены на логистику – на 10%. Также сказывается рост процентов по кредитам из-за повышения ключевой ставки.

Экономика Происшествия

Комментарии 5

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гость

08:27:54 27-10-2023

Астрономы предупредили о конце света на 18%, хлебопеки предупредили, что булки подорожают на ..цать %, британские ученые установили что вода состоит из воды, российский ученые установили что британские ученые состоят на 80% из воды и на 20 из НДС.....В Сибири зафиксировали вспышку непонятно чего и угасание непонятно кого...)

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Гость

09:09:31 27-10-2023

Да все и так уже поняли, что жить стало лучше, жить стало веселее. Спасибо партии и правительству за ежедневную заботу.

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Гость

12:20:15 27-10-2023

все причины вспомнили? может что-то упустили??

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Лея

20:42:58 27-10-2023

при чем тут курс, долл 62 р и будет падать. Просто накануне праздников растет спрос и ушлые поднимают цены. косево же

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гость

20:52:33 27-10-2023

Пальму не едим. Гадость такая в шоколаде и та дорожает.

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