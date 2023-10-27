Кондитеры предупредили о подорожании шоколада с 1 декабря на 16,3%

Причинами роста цен стали увеличение стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля и другие факторы

27 октября 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 декабря шоколад в России подорожает на 16,3%. Как сообщает "МК", об этом говорится в письме крупнейшего российского кондитерского холдинга "Объединенные кондитеры", которое было разослано от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.

Причинами роста цен стали увеличение стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля. Кроме того, сказывается и повышение оплаты работы сотрудников, что связано с дефицитом кадров на рынке труда и инфляцией.

Помимо этого, выросли цены на логистику – на 10%. Также сказывается рост процентов по кредитам из-за повышения ключевой ставки.