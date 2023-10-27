Кондитеры предупредили о подорожании шоколада с 1 декабря на 16,3%
Причинами роста цен стали увеличение стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля и другие факторы
27 октября 2023, 07:29, ИА Амител
С 1 декабря шоколад в России подорожает на 16,3%. Как сообщает "МК", об этом говорится в письме крупнейшего российского кондитерского холдинга "Объединенные кондитеры", которое было разослано от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.
Причинами роста цен стали увеличение стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля. Кроме того, сказывается и повышение оплаты работы сотрудников, что связано с дефицитом кадров на рынке труда и инфляцией.
Помимо этого, выросли цены на логистику – на 10%. Также сказывается рост процентов по кредитам из-за повышения ключевой ставки.
08:27:54 27-10-2023
Астрономы предупредили о конце света на 18%, хлебопеки предупредили, что булки подорожают на ..цать %, британские ученые установили что вода состоит из воды, российский ученые установили что британские ученые состоят на 80% из воды и на 20 из НДС.....В Сибири зафиксировали вспышку непонятно чего и угасание непонятно кого...)
09:09:31 27-10-2023
Да все и так уже поняли, что жить стало лучше, жить стало веселее. Спасибо партии и правительству за ежедневную заботу.
12:20:15 27-10-2023
все причины вспомнили? может что-то упустили??
20:42:58 27-10-2023
при чем тут курс, долл 62 р и будет падать. Просто накануне праздников растет спрос и ушлые поднимают цены. косево же
20:52:33 27-10-2023
Пальму не едим. Гадость такая в шоколаде и та дорожает.