Константин Богомолов попросил снять его с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Это решение стало ответом на шквал критики от выпускников и театрального сообщества

11 февраля 2026, 14:15, ИА Амител

Константин Богомолов / Фото: @konstantinbogomolov

Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной, обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от временного руководства Школой-студией МХАТ, сообщает ТАСС.

Напомним, назначение режиссера на должность и.о. ректора, о котором стало известно 23 января, вызвало широкий общественный резонанс. Решение министерства раскололо профессиональное сообщество: ряд деятелей культуры его поддержали, другие — подвергли резкой критике.

26 января выпускники Школы-студии написали открытое письмо на имя Любимовой с требованием отставки Богомолова. В обращении они подчеркнули, что во главе учебного заведения должен стоять человек, чей творческий путь непосредственно связан с этой студией и не противоречит этическим принципам ее основателей.

По их мнению, ректором может быть только тот, кто сам воспитывался в традициях школы.