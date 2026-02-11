Константин Богомолов попросил снять его с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Это решение стало ответом на шквал критики от выпускников и театрального сообщества
11 февраля 2026, 14:15, ИА Амител
Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной, обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от временного руководства Школой-студией МХАТ, сообщает ТАСС.
Напомним, назначение режиссера на должность и.о. ректора, о котором стало известно 23 января, вызвало широкий общественный резонанс. Решение министерства раскололо профессиональное сообщество: ряд деятелей культуры его поддержали, другие — подвергли резкой критике.
26 января выпускники Школы-студии написали открытое письмо на имя Любимовой с требованием отставки Богомолова. В обращении они подчеркнули, что во главе учебного заведения должен стоять человек, чей творческий путь непосредственно связан с этой студией и не противоречит этическим принципам ее основателей.
По их мнению, ректором может быть только тот, кто сам воспитывался в традициях школы.
14:59:36 11-02-2026
Правильно сделал. Значит, понял критику правильно.
16:29:02 11-02-2026
Молодцы, мхатовцы 👏
17:55:18 11-02-2026
Ох, и отоспится теперь Любимова на Школе-студии МХАТ, хотя большей гадости, чем назначить ректором Богомолова, придумать трудно.