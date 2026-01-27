Артисты возмутились назначением мужа Собчак на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Муж Ксении Собчак занял место ректора после ухода из жизни Игоря Золотовицкого

27 января 2026, 11:15, ИА Амител

Константин Богомолов / Фото: @konstantinbogomolov

Выпускники Школы‑студии МХАТ обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой, требуя снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющего обязанности ректора учебного заведения. Обращение опубликовала в своем Telegram‑канале актриса Марьяна Спивак.

В письме выпускники указывают, что назначение Богомолова грубо нарушает устоявшиеся в вузе традиции преемственности, которая заключается в бережной передаче этических принципов школы и основ русского психологического театра, заложенных основоположниками и детально сформулированных в трудах Константина Станиславского, в том числе в работе "Этика".

По мнению авторов обращения, ректором должен стать человек, который сам прошел обучение в Школе‑студии МХАТ и чей творческий путь неразрывно связан с этим учебным заведением.

Они настаивают на рассмотрении кандидатур, не противоречащих этическим принципам основателей Художественного театра. Поддержку инициативе уже выразили актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова, разместившие обращение в своих социальных сетях, а также телеведущая Юлия Меньшова.

Напомним, о назначении режиссера Константина Богомолова на место ректора Школы-студии МХАТ сообщил Telegram-канал "Известий" со ссылкой на свои источники. По информации источника, Богомолов будет работать в учреждении в качестве исполняющего обязанности руководителя.

14 января на 65-м году жизни скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. С конца 1980‑х Игорь Яковлевич начал преподавать в родной Школе‑студии МХАТ. В 2013-м возглавил вуз в должности ректора, став ключевой фигурой в подготовке новых поколений актеров.