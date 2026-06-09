Крупный пожар разгорелся в окрестностях алтайского села

Огонь добрался до местного кладбища

09 июня 2026, 18:07, ИА Амител

Пожар в окрестностях села Михайловское / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В окрестностях села Михайловского в Михайловском районе разгорелся крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. Огонь захватил площадь в один гектар.

«Пламя добралось до местного кладбища. На месте работают два пожарных расчета МЧС России, специалисты лесоохраны. Они тушат огонь с помощью тяжелой техники, им помогают добровольцы», — передает пресс-служба министерства.

Селу ничего не угрожает, специалисты провели дополнительную опашку территории. Информация уточняется.

В пресс-службе МЧС напоминают, что в Алтайском крае сохраняется аномально жаркая погода и высокая пожароопасность. Жителей региона призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности.