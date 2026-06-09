Крупный пожар разгорелся в окрестностях алтайского села
Огонь добрался до местного кладбища
09 июня 2026, 18:07, ИА Амител
В окрестностях села Михайловского в Михайловском районе разгорелся крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. Огонь захватил площадь в один гектар.
«Пламя добралось до местного кладбища. На месте работают два пожарных расчета МЧС России, специалисты лесоохраны. Они тушат огонь с помощью тяжелой техники, им помогают добровольцы», — передает пресс-служба министерства.
Селу ничего не угрожает, специалисты провели дополнительную опашку территории. Информация уточняется.
В пресс-службе МЧС напоминают, что в Алтайском крае сохраняется аномально жаркая погода и высокая пожароопасность. Жителей региона призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности.
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