Куклы, флажки и открытки на СВО. Как в Барнауле прошёл День защиты детей

1 июня в барнаульских парках провели большой праздник для маленьких жителей города

01 июня 2023, 16:52, ИА Амител













































В парке "Арлекино" / Фото: "Вечерний Барнаул" / Андрей Чурилов

В День защиты детей в барнаульских парках "Арлекино" и "Солнечный ветер" провели большой праздник для маленьких жителей города. Для них организовали бесплатные мастер-классы, игротеки, конкурсы, фотозоны, танцевальные флешмобы, спортивные состязания и другие развлечения, сообщает мэрия.

В парке "Арлекино" впервые в детском празднике принял участие Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. На его площадке развернули большой лист бумаги, где дети рисовали своих героев. Также они участвовали в создании открыток, которые направят в зону СВО.





































В парке "Солнечный ветер" / Фото: barnaul.org

В парке "Солнечный ветер" для детей организовали выставки прикладного и технического творчества. Ребята учились рисовать красками, делать флажки, изготавливать кукол и собирать мозаику.

Впервые для юных барнаульцев работал мобильный комплекс "Академия дорожной безопасности", где детям рассказывали о правилах дорожного движения.