Актрису Юлию Пересильд высмеяли из-за ее полета в космос
Актриса пришла на вручение театральной премии «Гвоздь сезона», где оценили стоимость съёмок на МКС
6 апреля 2022, 15:46, Илья Звягинцев
Российскую актрису Юлию Пересильд высмеяли из-за её полёта в космос. Об этом сообщает «Культуромания».
Актриса стала участницей церемонии вручения театральной премии «Гвоздь сезона».
Артисты квартета «Заячий стон» вышли на сцену в балетных пачках и напомнили Пересильд о её съёмках на МКС.
«Пять месяцев подготовки, бюджет миллиардов пять. Как сложно в России стало народной артисткой стать», — отметили участники квартета.
Напомним, что Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко летали на МКС для проведения съёмок фильма «Вызов» в открытом космосе.
Премьера картины должна состояться в 2022 году.
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