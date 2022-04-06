Актрису Юлию Пересильд высмеяли из-за ее полета в космос

Российскую актрису Юлию Пересильд высмеяли из-за её полёта в космос. Об этом сообщает «Культуромания».

Актриса стала участницей церемонии вручения театральной премии «Гвоздь сезона».

Артисты квартета «Заячий стон» вышли на сцену в балетных пачках и напомнили Пересильд о её съёмках на МКС.

«Пять месяцев подготовки, бюджет миллиардов пять. Как сложно в России стало народной артисткой стать», — отметили участники квартета.

Напомним, что Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко летали на МКС для проведения съёмок фильма «Вызов» в открытом космосе.

Премьера картины должна состояться в 2022 году.