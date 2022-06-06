Умер бас-гитарист Bon Jovi Алек Джон Сач

Сооснователь и бас-гитарист рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет, сообщается на странице коллектива в Twitter.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Нам будет его не хватать», — сказано в заявлении.

Сач родился 14 ноября 1951 года в американском штате Нью-Йорк. Является одним из сооснователей рок-группы Bon Jovi, основанной в 1983 году и названной в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови.

В 1994 году Сач покинул коллектив, но вновь присоединился к нему в 2018-м, когда Bon Jovi включили в Зал славы рок-н-ролла.