Массовые проверки прошли на дорогах Барнаула
Сотрудники Госавтоинспекции вылавливали пьяных водителей
02 ноября 2023, 13:24, ИА Амител
Фото: Ирина Киселёва / amic.ru
В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции в прошлую пятницу, 27 октября, провели профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщили в МВД Алтайского края.
В рамках массовых проверок полицейские остановили 132 водителя, трое из них были пьяными, еще один сел за руль нетрезвым повторно.
В ведомстве напомнили, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность. Участников дорожного движения попросили сообщать о таких водителях в ГИБДД города по номеру 391-090.
13:33:28 02-11-2023
Поэтому у них бронь. А то алкашня на дорогах распоясается
20:55:13 02-11-2023
Гость (13:33:28 02-11-2023) Поэтому у них бронь. А то алкашня на дорогах распоясается... БРОНЬ?? ЗА то что раз в квартал что то полезное делают. Всех их туда. Они проходят тестирование, физ подготовку, стрельбы, а палочками раз в квартал другие не такие подготовленные пусть занимаются. А то Родину защищать водители, учителя итп итд должны которые оружие лет 20 назад видели и болезнями охвачены, а эти спокойно расхаживают парочка и тут.
17:40:59 02-11-2023
Ну ты смотри что делается то от случая к случаю.