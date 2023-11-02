Массовые проверки прошли на дорогах Барнаула

Сотрудники Госавтоинспекции вылавливали пьяных водителей

02 ноября 2023, 13:24, ИА Амител

Фото: Ирина Киселёва / amic.ru

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции в прошлую пятницу, 27 октября, провели профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщили в МВД Алтайского края.

В рамках массовых проверок полицейские остановили 132 водителя, трое из них были пьяными, еще один сел за руль нетрезвым повторно.

В ведомстве напомнили, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность. Участников дорожного движения попросили сообщать о таких водителях в ГИБДД города по номеру 391-090.