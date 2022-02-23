Гибрид "дельты" и "омикрона" пока не обнаружили в России

Сейчас рано говорить об уровне опасности гибридного штамма, поскольку у специалистов почти нет данных о нём

23 февраля 2022, 09:58

На данный в момент в России не обнаружили штамм коронавируса “дельтакрон” — гибрид “дельты” и “омикрона”. Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Также она сообщила, что сейчас рано говорить об уровне опасности гибридного штамма, поскольку у специалистов почти нет данных о нём.

Черкашина предположила, что свойства нового штамма определятся мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. По её мнению, новый вариант будет по свойствам ближе к “омикрону”.

Напомним, о “дельтакроне” стало известно 8 января, после сообщений о появлении нового штамма на Кипре. Позже ВОЗ назвала гибрид лабораторной ошибкой, возникшей как результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.

ВОЗ назвала гибридный штамм

ВОЗ назвала гибридный штамм "дельтакрон" лабораторной ошибкой

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