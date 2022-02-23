Гибрид "дельты" и "омикрона" пока не обнаружили в России

На данный в момент в России не обнаружили штамм коронавируса “дельтакрон” — гибрид “дельты” и “омикрона”. Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Также она сообщила, что сейчас рано говорить об уровне опасности гибридного штамма, поскольку у специалистов почти нет данных о нём.

Черкашина предположила, что свойства нового штамма определятся мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. По её мнению, новый вариант будет по свойствам ближе к “омикрону”.

Напомним, о “дельтакроне” стало известно 8 января, после сообщений о появлении нового штамма на Кипре. Позже ВОЗ назвала гибрид лабораторной ошибкой, возникшей как результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.