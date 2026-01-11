Мэрия Барнаула рассказала, как вывозят снег с улиц города
Городские службы работают круглосуточно
11 января 2026, 09:05, ИА Амител
В Барнауле дорожные службы не прекращают работу ни на минуту. Как сообщила пресс-служба городской администрации, 10 января на совещании, посвященном зимнему содержанию дорог, было заявлено об активной уборке снега и предотвращении образования гололеда.
Глава города Вячеслав Франк во время совещания подчеркнул, что рабочие занимаются очисткой проезжей части и тротуаров, уделяя приоритетное внимание подходам к зебрам, остановкам общественного транспорта, лестницам и мостам.
Данная работа осложняется рядом факторов. В частности, возросло количество заболевших сотрудников, а часть единиц техники временно не функционирует из-за поломок. В результате пришлось произвести перегруппировку сил и ресурсов, а также внести коррективы в план обслуживания дорог.
Очень хотелось бы послушать рассказ о том как на кольце Петрова-Малахова из трёх полос получилось две учитывая регулярную интенсивную работу
11:05:56 11-01-2026
очень плохо чистят! проезжую часть антона петрова особенно от матросова до коммунаров вообще никак не чистят и ничего не вывозят!
12:23:36 11-01-2026
Минусуют чиновники? Или те кто круглосуточно вывозят
12:43:55 11-01-2026
Снег не могут вывезти, как они собираются грунт со стройки тоннеля под вокзалом вывозить. Организации ноль.
16:14:13 11-01-2026
Гость (12:43:55 11-01-2026) Снег не могут вывезти, как они собираются грунт со стройки т... К 2130 году. году начала стройки тоннеля под вокзалом, пишите в спортлото и Бастрыкину. Они разберутся.
12:56:45 11-01-2026
Тротуары в районе Западного не чистят. Невозможно пройти пешком по Чудненко, Чеглецова. На Потоке тоже всё завалено.
10:02:27 12-01-2026
Техника старая, все ломается, молодежь не хочет работать на такой. На новую технику бюджеты не закладывают....на заседаниях все улыбаются и в ладоши хлопают