Мэрия Барнаула рассказала, как вывозят снег с улиц города

Городские службы работают круглосуточно

11 января 2026, 09:05, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле дорожные службы не прекращают работу ни на минуту. Как сообщила пресс-служба городской администрации, 10 января на совещании, посвященном зимнему содержанию дорог, было заявлено об активной уборке снега и предотвращении образования гололеда.

Глава города Вячеслав Франк во время совещания подчеркнул, что рабочие занимаются очисткой проезжей части и тротуаров, уделяя приоритетное внимание подходам к зебрам, остановкам общественного транспорта, лестницам и мостам.

Данная работа осложняется рядом факторов. В частности, возросло количество заболевших сотрудников, а часть единиц техники временно не функционирует из-за поломок. В результате пришлось произвести перегруппировку сил и ресурсов, а также внести коррективы в план обслуживания дорог.

Комментарии 7

Гость

09:48:57 11-01-2026

Очень хотелось бы послушать рассказ о том как на кольце Петрова-Малахова из трёх полос получилось две учитывая регулярную интенсивную работу

Гость

11:05:56 11-01-2026

очень плохо чистят! проезжую часть антона петрова особенно от матросова до коммунаров вообще никак не чистят и ничего не вывозят!

Гость

12:23:36 11-01-2026

Минусуют чиновники? Или те кто круглосуточно вывозят

Гость

12:43:55 11-01-2026

Снег не могут вывезти, как они собираются грунт со стройки тоннеля под вокзалом вывозить. Организации ноль.

Гость

16:14:13 11-01-2026

Гость (12:43:55 11-01-2026) Снег не могут вывезти, как они собираются грунт со стройки т... К 2130 году. году начала стройки тоннеля под вокзалом, пишите в спортлото и Бастрыкину. Они разберутся.

Гость

12:56:45 11-01-2026

Тротуары в районе Западного не чистят. Невозможно пройти пешком по Чудненко, Чеглецова. На Потоке тоже всё завалено.

Гость

10:02:27 12-01-2026

Техника старая, все ломается, молодежь не хочет работать на такой. На новую технику бюджеты не закладывают....на заседаниях все улыбаются и в ладоши хлопают

