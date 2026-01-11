Мэрия Барнаула рассказала, как вывозят снег с улиц города

Городские службы работают круглосуточно

11 января 2026, 09:05, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле дорожные службы не прекращают работу ни на минуту. Как сообщила пресс-служба городской администрации, 10 января на совещании, посвященном зимнему содержанию дорог, было заявлено об активной уборке снега и предотвращении образования гололеда.

Глава города Вячеслав Франк во время совещания подчеркнул, что рабочие занимаются очисткой проезжей части и тротуаров, уделяя приоритетное внимание подходам к зебрам, остановкам общественного транспорта, лестницам и мостам.

Данная работа осложняется рядом факторов. В частности, возросло количество заболевших сотрудников, а часть единиц техники временно не функционирует из-за поломок. В результате пришлось произвести перегруппировку сил и ресурсов, а также внести коррективы в план обслуживания дорог.