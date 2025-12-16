В СГК рассказали, что не так с отоплением Рубцовска и откуда берется черный снег

Топ-менеджер компании пояснил, в чем проблема системы теплоснабжения

16 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Южная тепловая станция в Рубцовске / Фото: sibgenco.online

Изношенные тепловые сети, устаревшая инфраструктура, отсутствие стабильной горячей воды, угольная пыль и черный снег – это лишь некоторые проблемы системы отопления Рубцовска. С 2016 года Сибирская генерирующая компания вложила в восстановление почти разрушенной теплоэнергетики города несколько миллиардов рублей. Но этого, конечно, мало, чтобы сделать систему совершенной. И, в том числе, решить проблему черного снега в городе. Об этом на пресс-конференции в Барнауле рассказал генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. Поводом для пояснения стали периодические эмоциональные заявления в АКЗС.

Откуда берется черный снег и что с этим делать

Тема загрязнения снега вокруг Южной тепловой станции и сама давно покрылась угольной пылью. Каждую зиму жители соседних микрорайонов публикуют фото: свежий снег темнеет, на поверхности появляется сажа. Периодически вопрос поднимают в региональном парламенте. На январской сессии этого года депутат Надежда Дрюпина заявила, что СГК "не берет на себя ответственность" за устранение выбросов, а ситуация не меняется годами. В апреле с этой проблемой она обратилась к сенатору от региона Виктору Зобневу.

Однако реальная картина, по словам Игоря Лузанова, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да, главная причина почернения снега – угольная пыль с Южной тепловой станции, которая обеспечивает теплом весь город. ЮТС работает на угле. При его разгрузке, перемещении бульдозерами и подаче в конвейеры всегда образуется пыль. В прошлые годы использовали менее качественный уголь, и он был влажным (и, кстати, намного хуже горел), сейчас на станцию поставляют сухое топливо – оно качественнее и энергоэффективнее, но пылит сильнее.

К этому добавляется природный фактор: Рубцовск – степной город, открытый всем ветрам.

«Это основная причина появления черного снега. Пыль переносится ветром. Но говорить, что это новый процесс – неправильно. Так было всегда», – объяснил Лузанов.

В СГК о ситуации, конечно, знают. И давно пытаются ее решить. Здесь установили пылеветрозащитные экраны высотой 12 метров, подняли уровень складирования угля, чтобы снизить высоту падения при разгрузке, ввели практику разгрузки только при отсутствии ветра в сторону жилой зоны. Кроме того, на самой станции провели модернизацию газоходов, чтобы в том числе снизить объем выбросов.

Не всегда черный дым с ЮТС говорит о некачественной работе станции. Для растопки котлов (общероссийская практика) там используют мазут. И он всегда дает черный дым, таков технологический процесс.

«Мазут используется только для розжига котлов. Дым действительно черный, но выбросы строго в пределах лимитов. Это нормальная работа любой станции», – подчеркнул Игорь Лузанов.

Иногда проблема и вовсе не на станции. СГК регулярно фиксирует дымные факелы на соседних участках.

«Нам прислали фото – черный дым, обвиняют станцию. Приезжаем, а по соседству жгут шины. Но ответственности почему-то требуют с нас», – сказал Лузанов.

При этом компания оформила все необходимые разрешения и документы, неоднократные замеры на границе санитарно-защитной зоны (которой раньше здесь вообще не было) подтверждают, что все в рамках законодательных требований, заверил представитель СГК.

Другие проблемы системы отопления

По словам Лузанова, Рубцовск – один из самых проблемных алтайских городов в плане отопления. Чтобы понять текущую ситуацию, он призвал вспомнить, в каком состоянии находилась система в 2016 году, когда СГК впервые пришла в Рубцовск. На тот момент действующая ТЭЦ тракторного завода была на грани разрушения: изношенные котлы, постоянные аварии, переполненные золошлакоотвалы, нехватка топлива, отсутствие инвестиций.

«Система держалась чудом. Город был на грани техногенной катастрофы», – рассказал Лузанов.

К СГК за помощью обратилось краевое правительство. Тогда было решено вывести аварийную ТЭЦ из эксплуатации, перенести нагрузку на Южную тепловую станцию. Компания модернизировала ЮТС, построив два новых котла и перемычку между контурами.

Первоначально планировали вложить 1,7 млрд рублей, но фактически компания потратила 2,6 млрд, просто чтобы привести станцию в рабочее состояние. Например, только в 2025 году СГК инвестировала в рубцовское теплоснабжение 900 млн рублей, включая 517 млн – в сети. Здесь заменили и построили 12,8 км труб, реконструировали участок ТК-5, обновили химический цех ЮТС, заменили газоходы на котлах № 1 и № 2, обновили питательные трубопроводы и насосы, а еще – купили спецтехнику на 20 млн рублей.

Уже восемь лет в Рубцовске работает новая схема теплоснабжения. Благодаря реконструкции ЮТС и соединению контуров около 90% города перешли на единую систему. Это повысило устойчивость сети и позволило пережить зимы с морозами до -40°С без крупных аварий. Система стала управляемой, появилось резервирование, были обновлены насосы, газоходы, трубопроводы, построены новые участки сетей.

«Но важно понимать, что рубцовские сети очень изношены, почти 70% – ветхие. На их обновление нужны десятки миллиардов, которых нет ни у города, ни у жителей, ни у компании», – пояснил Лузанов.

Он подчеркнул, что инфраструктура в Рубцовске старела десятилетиями, и никакая компания не может устранить накопленные проблемы за несколько лет. Многие решения требуют огромных инвестиций.

«Можно вложить еще миллиарды, но вопрос – нужно ли это, если выбросы уже соответствуют нормам», – отметил Игорь Лузанов.

Еще одна больная тема – горячая вода, точнее ее качество. Система тупиковая, старой конструкции, с огромными теплопотерями. Чтобы привести ее в соответствие современным требованиям, нужно полностью перестраивать внутридомовые системы, устанавливать тепловые пункты. И это тоже деньги.

«Да, в Рубцовске есть проблемы. Но мы спасли город от катастрофы, построили новые мощности, обновили десятки километров сетей, вложили миллиарды. И будем продолжать. Но нельзя требовать, чтобы то, что разрушалось 40 лет, стало идеальным за четыре-пять лет», – подытожил Игорь Лузанов.

Добавим, что компания работает в городе в рамках концессионного соглашения до 2032 года.