Мурашко: средняя зарплата врачей в России выросла до 123 тысяч рублей

Средний медперсонал также стал зарабатывать больше

25 февраля 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Средняя зарплата врачей в России в 2024 году выросла до 123 тысяч рублей, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, еще в 2019-м она составляла чуть меньше 81 тысячи.

"В 2019 году средняя заработная плата у врачей по стране – 80 756 рублей, в 2023 году – 113 602 рубля, за девять месяцев 2024 года – 123 259 рублей", – цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Зарплата среднего медперсонала в 2024-м выросла до 61 тысячи рублей. В 2019-м они получали 39,5 тысячи, указал министр.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае мало желающих работать врачами.