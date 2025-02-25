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Мурашко: средняя зарплата врачей в России выросла до 123 тысяч рублей

Средний медперсонал также стал зарабатывать больше

25 февраля 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Средняя зарплата врачей в России в 2024 году выросла до 123 тысяч рублей, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, еще в 2019-м она составляла чуть меньше 81 тысячи.

"В 2019 году средняя заработная плата у врачей по стране – 80 756 рублей, в 2023 году – 113 602 рубля, за девять месяцев 2024 года – 123 259 рублей", – цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Зарплата среднего медперсонала в 2024-м выросла до 61 тысячи рублей. В 2019-м они получали 39,5 тысячи, указал министр.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае мало желающих работать врачами.

медицина зарплаты здравоохранение

Комментарии 13

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Гость

16:37:33 25-02-2025

Это где такая Россия? В Москве?

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Гость

16:50:05 25-02-2025

Рада за других врачей.

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Гость

17:14:12 25-02-2025

Это что получается, я - не врач?

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Гость

17:37:27 25-02-2025

На три ставки

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гость

17:49:21 25-02-2025

откуда такие цифры? может , это зарплата чиновников от здравоохранения?

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Гость

17:54:50 25-02-2025

Тут у Собянина тоже недавно спрашивали про среднюю зарплату в Москве )

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Гость

17:55:49 25-02-2025

гость (17:49:21 25-02-2025) откуда такие цифры? может , это зарплата чиновников от здрав... Это средняя зарплата. В том числе и Мурашкина. Хотя его реальная скорее всего на 0 в числе больше, а то и не на один... Но у нас в России очень любят средними цифрами оперировать.

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Гость

18:51:05 25-02-2025

123-43% налогов = 70. И да, средняя с Москвой, Чукоткой и т.п.

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гость

23:15:11 25-02-2025

Гость (18:51:05 25-02-2025) 123-43% налогов = 70. И да, средняя с Москвой, Чукоткой и т.... Не пишите про ЗП особенно с расчетами, не ваше это. По основам организации оплаты труда 2.

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Гость

21:31:55 25-02-2025

Наконец-то узнали медики, что далеко не настолько они бедны, чтобы косить под "нищебродов"...

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Musik

09:36:49 26-02-2025

Гость (21:31:55 25-02-2025) Наконец-то узнали медики, что далеко не настолько они бедны,... привычку плакаться не изжить уже.
учителя ещё где-то...

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Гость

12:47:33 26-02-2025

Musik (09:36:49 26-02-2025) привычку плакаться не изжить уже.учителя ещё где-то...... Не изжить это точно, а если вспомнить ковидные времена, как средний мед.персонал легко закрывал ипотеки и молились чтоб ковид никогда не закончился и до сих пор плачутся

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Гость

11:21:25 26-02-2025

до 123 тысяч рублей ---- а записаться к ним все равно трудно. Потому что наверное не зависит от количества пациентов, хоть 100 человек принял, хоть 10, деньги те же

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