На Алтае будут судить предпринимателя, который незаконно напилил деревьев на 328 млн

Дело также рассматривают в отношении чиновников, которые незаконно предоставили участки бизнесмену

20 мая 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений на сумму свыше 328,6 млн рублей, возбуждённое в отношении директора золотодобывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2020 года по май 2022-го гендиректор компании "Вера", имея лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, предоставил в региональное Минприроды недостоверные сведения о намерении производить разведку и добычу россыпного золота на двух лесных участках в Турочакском районе, а также о месте расположения этих участков в границах имеющейся лицензии.

В итоге предприниматель получил участки в аренду и право производить на них рубку лесных насаждений в ходе геологоразведочных работ. После этого он незаконно спилил более 5 тысяч хвойных деревьев общей стоимостью более 328,6 млн рублей. Работы по разведке и добыче золота при этом не производились.

"Часть денежных средств на сумму более 8,5 млн рублей, полученных от незаконной продажи древесины, мужчина легализовал путём приобретения для нужд возглавляемого предприятия запчастей, горюче-смазочных и других материалов", – уточнили в ведомстве.

Дело, возбуждённое по статьям о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, незаконном хранении и сбыте нелегально заготовленной древесины и легализации полученных в результате совершения преступления денежных средств, направили в Турочакский районный суд для рассмотрения.

В отношении должностных лиц регионального Минприроды, незаконно предоставивших лесные участки, уголовное дело уже находится на рассмотрении в Горно-Алтайском городском суде. Судом по иску прокуратуры договоры аренды лесных участков признаны ничтожными.