На Алтае с начала года от отравления суррогатным алкоголем погибли 13 человек
Всего отравились 32 жителя
20 мая 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай за первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 32 факта отравления суррогатным алкогольным, из которых 13 закончились летальным исходом, сообщили в МВД региона.
При этом только в трёх случаях люди покупали спиртосодержащую продукцию в торговых точках. Остальные места приобретения опасных напитков не установлены.
Сотрудники МВД республики проводят мероприятия, направленные на пресечение незаконного сбыта суррогатного алкоголя. С начала года из оборота изъяли более 5,5 тонны контрафактной продукции.
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