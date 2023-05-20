На Алтае с начала года от отравления суррогатным алкоголем погибли 13 человек

Всего отравились 32 жителя

20 мая 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай за первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 32 факта отравления суррогатным алкогольным, из которых 13 закончились летальным исходом, сообщили в МВД региона.

При этом только в трёх случаях люди покупали спиртосодержащую продукцию в торговых точках. Остальные места приобретения опасных напитков не установлены.

Сотрудники МВД республики проводят мероприятия, направленные на пресечение незаконного сбыта суррогатного алкоголя. С начала года из оборота изъяли более 5,5 тонны контрафактной продукции.