Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днём знаний

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днём знаний, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Поздравляю вас с Днём знаний! Это замечательный, трогательный праздник, открывающий учебный год. Сегодня особенно волнуются первоклассники. В этом году в Барнауле их более 10 тысяч. От всей души желаю ребятам успехов на пути к знаниям!» — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что в городе создаются условия для получения качественного образования: строятся школы, развивается материальная база образовательных учреждений, внедряются ИТ в учебный процесс.

Всё это, по словам мэра, направлено на раскрытие талантов ребят и достижение их целей.

«Желаю школьникам и студентам отличных оценок и новых открытий, учителям и преподавателям — плодотворной работы и благодарных учеников, а родителям — мудрости и терпения. Пусть этот год подарит каждому радость побед и высоких достижений! С праздником!» — заключил глава краевой столицы.