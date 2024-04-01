Правда ли, что россиянам начнут индексировать зарплаты в двойном размере?
Некоторые депутаты Госдумы считают, что сейчас повышение зарплат не всегда успевает за ростом цен
01 апреля 2024, 16:17, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В России в скором времени могут начать по-новому индексировать зарплаты. Такой законопроект уже внесли в Госдуму. Его авторы считают, что размер повышения должен быть в два раза больше, чем установлен сейчас.
О том, что известно об этой инициативе и какие у нее шансы быть принятой, - в материале amic.ru.
1
Правда ли, что зарплаты в России будут индексировать в двойном размере?
Не совсем. Никакого закона, который бы вдвое увеличил уровень повышения зарплат, в России еще не принято. Это лишь предложение, с которым выступила фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Как сообщают "Известия", законопроект уже внесен в Госдуму. Документ предлагает внести существенные поправки в Трудовой кодекс.
2
Как сейчас в России повышают зарплаты?
Сейчас работодатели обязаны проводить индексацию зарплат, опираясь на рост потребительских цен на товары и услуги. Таким образом, повышение зарплаты должно покрывать инфляцию за прошедший год.
Авторы законопроекта подчеркивают, что при этом в ТК РФ не установлен конкретный порядок, как определить уровень повышения зарплаты.
3
Как предлагается индексировать зарплаты в будущем?
В тексте законопроекта говорится, что уровень повышения зарплат должен быть в два раза больше, чем индекс потребительских цен на конец года.
"Законопроектом предлагается определить зависимость между повышением заработной платы и индексом потребительских цен на все товары и услуги, установленные Росстатом на конец года, индексируя заработную плату не менее чем в двойном размере от указанного значения", — цитируют "Известия" документ.
4
Почему депутаты считают, что размер индексации зарплат должен быть двойным?
Авторы законопроекта считают, что нынешняя система повышения зарплат далека от идеала.
"Индексация зарплат зачастую не успевает за реальным изменением цен. В итоге наши граждане сталкиваются с ситуацией, когда заработную плату вроде и проиндексировали, однако положение дел в бюджете семьи не изменилось. Так быть не должно", — передают "Известия" слава главы ЛДПР Леонида Слуцкого.
5
Какой шанс, что законопроект действительно примут?
Неизвестно. Дело в том, что в Госдуму вносится очень много законопроектов. Далеко не все из них доходят хотя бы до стадии рассмотрения. Ни правительство, ни другие фракции пока не комментировали инициативу ЛДПР. А потому трудно сказать, имеет ли шансы их инициатива воплотиться в жизнь.
16:23:56 01-04-2024
враки! будут компенсировать в тройном.
19:18:13 01-04-2024
Элен без ребят (16:23:56 01-04-2024) враки! будут компенсировать в тройном. ... Меня окликнули "эй, шестерка!", видимо, в 6-кратном будут.
16:31:04 01-04-2024
Шансов у законопроекта точно нет, можно не рассчитывать что жить станет легче, потому что не та партия этот закон предлагает
16:35:13 01-04-2024
Эм... А ее вообще кто-то индексирует?
19:46:06 01-04-2024
Гость (16:35:13 01-04-2024) Эм... А ее вообще кто-то индексирует? ... У нас каждый год индексируют.
16:30:10 02-04-2024
Гость (19:46:06 01-04-2024) У нас каждый год индексируют.... и у нас
16:51:47 01-04-2024
Помните что сказал Остап Бендер? От мервого осла уши...
18:33:09 01-04-2024
Правда! Но не в этой жизни...
19:12:58 01-04-2024
Это даже обсуждать смешно.
19:18:19 01-04-2024
Хорошая шутка👍👍👍😂😂😂😂🤪🤪
19:18:21 01-04-2024
Сегодня же 1 апрель - никому не верь.
19:42:00 01-04-2024
с деньгами не шутят. а без них тем более (с)
19:42:15 01-04-2024
ну большинство работает в серую - индексируют белую - и то не в два раза, как можно подумать из заголовка, а на уровень инфляции х2. Т.е. не на 4, а на 8 % - копейки. При реальной до 40% по отдельным позициям. Причем это никак не помешает уменьшить зарплату в конверте на ту же самую величину.
19:46:00 01-04-2024
мягко стелят да жестко спать потом, языками чесать все могут.