Некоторые депутаты Госдумы считают, что сейчас повышение зарплат не всегда успевает за ростом цен

01 апреля 2024, 16:17, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В России в скором времени могут начать по-новому индексировать зарплаты. Такой законопроект уже внесли в Госдуму. Его авторы считают, что размер повышения должен быть в два раза больше, чем установлен сейчас.

О том, что известно об этой инициативе и какие у нее шансы быть принятой, - в материале amic.ru.

1 Правда ли, что зарплаты в России будут индексировать в двойном размере? Не совсем. Никакого закона, который бы вдвое увеличил уровень повышения зарплат, в России еще не принято. Это лишь предложение, с которым выступила фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Как сообщают "Известия" , законопроект уже внесен в Госдуму. Документ предлагает внести существенные поправки в Трудовой кодекс.

2 Как сейчас в России повышают зарплаты? Сейчас работодатели обязаны проводить индексацию зарплат, опираясь на рост потребительских цен на товары и услуги. Таким образом, повышение зарплаты должно покрывать инфляцию за прошедший год. Авторы законопроекта подчеркивают, что при этом в ТК РФ не установлен конкретный порядок, как определить уровень повышения зарплаты.

3 Как предлагается индексировать зарплаты в будущем? В тексте законопроекта говорится, что уровень повышения зарплат должен быть в два раза больше, чем индекс потребительских цен на конец года. "Законопроектом предлагается определить зависимость между повышением заработной платы и индексом потребительских цен на все товары и услуги, установленные Росстатом на конец года, индексируя заработную плату не менее чем в двойном размере от указанного значения", — цитируют "Известия" документ.

4 Почему депутаты считают, что размер индексации зарплат должен быть двойным? Авторы законопроекта считают, что нынешняя система повышения зарплат далека от идеала. "Индексация зарплат зачастую не успевает за реальным изменением цен. В итоге наши граждане сталкиваются с ситуацией, когда заработную плату вроде и проиндексировали, однако положение дел в бюджете семьи не изменилось. Так быть не должно", — передают "Известия" слава главы ЛДПР Леонида Слуцкого.