Коттеджный поселок с тремя аллеями, бассейном и теннисным клубом спроектировали в пригороде Барнаула

Проект застройки посёлка / Фото: ИП Зенков Станислав Федорович

В Первомайском районе готовят к застройке большой коттеджный посёлок. Согласно проекту, он рассчитан на 1200 домов и 4200 жителей. Кроме жилья в микрорайоне планируют построить социальные и коммерческие объекты: школу и детсады, спортцентр с бассейном, бизнес-центр, теннисный клуб. Также в посёлке запроектирован бульвар с велодорожками и три аллеи. При этом пока инвестор не торопится с реализацией проекта: решение о развитии микрорайона и продаже земель он примет весной 2023 года.

Четыре зоны

Участок, выделенный под строительство посёлка, расположен в 12 километрах от Барнаула и двух километрах от села Фирсово. Общая площадь территории — 171 га. С юго-западной части участок граничит с садоводством «Лесные поляны». Инвестором проекта выступает компания «Фирсова Слобода». В августе-сентябре 2022 года проект планировки квартала проходил общественные обсуждения в администрации Первомайского района, на которых была показана схематичная концепция застройки.

Участок под строительство / Фото: из проекта планировки

Согласно документу, территория посёлка условно разделена на четыре функциональных зоны. Первая — жилая. Она представлена подготовленными к застройке участками с организованными к ним проездами и подведёнными инженерными коммуникациями (водопроводом, электроэнергией и газопроводом).

Вторая зона — территория общественной застройки. При въезде в посёлок планируют разместить объекты торговли, бытового обслуживания и административно-хозяйственные службы. В центре микрорайона спроектированы школа со спортивным ядром и объектами спортивно-оздоровительного назначения, включая теннисный клуб, спортивный и плавательный бассейн, велодорожки и беговые трассы, открытые спортивные и детские площадки.

«Торгово-деловая и учебно-спортивная части соединены между собой центральным бульваром, по которому также проложены велодорожки, пешеходные тротуары, площадки с бассейнами, цветниками и местами для размещения скамеек и пергол для отдыха жителей», — указано в проекте.

В восточной и южной частях посёлка находятся детские дошкольные учреждения с игровыми площадками общего пользования.

Проект застройки поселка / Фото: ИП Зенков Станислав Федорович

Третья зона, согласно плану развития, — рекреационная. Практически в каждой части посёлка есть зелёные массивы. В одном из них расположен детский игровой городок.

«Вокруг центральной части зоны общественной застройки (учебно-спортивной части) формируется парковая зона с соответствующими элементами благоустройства и расположенных в ней объектов отдыха и развлечений», — сказано в документе.

Четвёртая зона посёлка — коммунальная. К ней отнесены все дороги и необходимое для эксплуатации улиц оборудование и сооружения.

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Большое внимание в проекте отведено озеленению микрорайона. Инвестор намерен сохранить все лесные массивы, которые сейчас есть на территории участка. Также он панирует построить центральный бульвар с тремя аллеями, в котором будут прогулочные аллеи, беговые и велосипедные дорожки, беседки отдыха.

Проект застройки поселка / Фото: ИП Зенков Станислав Федорович

Центральный бульвар и пешеходные аллеи, по проекту, объединены и «сходятся» в центре посёлка. Благодаря этой «сети» жители микрорайона смогут заниматься спортивной ходьбой, кататься на велосипедах и самокатах вне проезжей части дорог на довольно длинные дистанции.

«Не повторять ошибок»

Общая численность участков, выделенных под строительство частных домов, составляет 1223. За счёт стоимости участков застройщик намерен построить дороги с твёрдым покрытием и разворотными площадками в тупиковых проездах, освещение улиц, аллей и бульвара.

Также компания-инвестор планирует самостоятельно возводить в посёлке коммерческие объекты. Это, по словам директора ООО «Фирсова Слобода» Михаила Кочетова, позволит избежать хаотичной застройки в посёлке.

«Тот опыт, который мы получаем, а также проблемы и вызовы, мы осмысливаем, рефлексируем и пытаемся не повторять ошибок. В новом проекте основной упор сделаем на создании сервисов, которые позволят комфортно проживать в этом посёлке. Мы также пытаемся уйти от хаотичной коммерческой застройки, но не стремимся к возведению моллов 500-1000 „квадратов“. Это будут небольшие здания 100-150 „квадратов“, выдержаны в едином архитектурном стиле. Они станут многофункциональными: там возможно разместить и торговые, и бытовые объекты», — отмечает он.

Зимой инвестор намерен подготовить детальный проект планировки микрорайона, но решение о его реализации девелопер примет к началу строительного сезона, исходя из экономической ситуации в стране и крае.

«Пойдём ли мы в этот проект, станет известно весной 2023 года. Тогда примем решение — пока уж очень много разных неопределённостей», — сказал Михаил Кочетов.

Факт

Ранее amic.ru сообщал, что в Первомайском районе, недалеко от микрорайона Лосихин остров, планируется развитие нового посёлка Старая речка. Также уже ведётся развитие посёлка Ясная Поляна.