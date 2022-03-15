Рынок малоэтажной недвижимости Барнаула и пригорода, несмотря на подорожавшую ипотеку, пока «живёт» стабильно. Риелторы говорят, что покупатели по-прежнему интересуются домами и коттеджами, а цены с начала года выросли лишь на 15%. Однако строительные компании, которые возводят дома на продажу, уже заявили: весной они планируют корректировать стоимость и сокращать объёмы работ. Подорожает ли загородная недвижимость и будет ли на неё спрос — в материале amic.ru.

«Ничего сверхъестественного»

Житель Барнаула Александр — индивидуальный предприниматель: у него небольшая фирма, которая занимается строительством частных домов на продажу. В прошлом — «ковидном» — году, говорит бизнесмен, был бум на загородную недвижимость: за лето 2021-го он продал пять коттеджей в посёлках по новосибирской трассе и получил ещё восемь заказов на возведение домов. Такого ажиотажа предприниматель не помнит. Но и сейчас интерес барнаульцев к малоэтажному жилью по-прежнему высокий.

«Мне пришлось почти в два раза увеличить число наёмных работников, и сейчас мы достраиваем объекты, за которые взялись в прошлом году. В этом году заявки тоже есть, но меньше — с января поступило всего два заказа. Хотя „всего“ — это условно. В прежние годы, в 2019, 2018 и ранее, первые обращения начинались вообще с мая. Так что спрос сохраняется», — говорит бизнесмен.

Сохранение спроса подтверждают и риелторы: несмотря на рост цен, многие барнаульцы хотят жить на земле.

«В 2022 году, учитывая благоприятную обстановку прошлых лет, на рынок малоэтажки решили зайти много новых крупных игроков. Но никто не предполагал, что так сложится. С января цены выросли на 15%, покупатели есть, они интересуются, смотрят, показы идут, выводим на задатки», — отмечает руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин.

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Стабильность в сегменте малоэтажного жилья риелторы объясняют тем, что он мало зависим от ипотеки: доля этих сделок невелика. Поэтому рост ставок до 25% и временная отмена сельской ипотеки (российские банки пока приостановили приём заявок по ней, — прим. ред.) практически не сказались на покупательной способности.

«В сегменте малоэтажного жилья большую роль играют свои первоначальные деньги, как правило, от продажи „трёшек“, „четырёшек“. Покупателям, если и требуется добавить, то совсем немного. Ипотека важна, но такой роли, как на первичном или вторичном рынках, она не играет», — говорит Дворядкин.

Однако и льготные инструменты риелторы всё же считают актуальными: правительство России уже заявило о том, строительная отрасль получит поддержку в кризис, и все льготные программы продолжат работу.

«Ничего сверхъестественного [на рынке малоэтажного жилья] не происходит, спрос сохраняется, люди продолжают искать варианты. Единственное изменение в том, что инструмент приобретения скорректирован. Например, если раньше люди были готовы взять сельскую ипотеку, то сейчас рассматривают ипотеку с господдержкой от 6%. Её также можно направлять на малоэтажку, если застройщиком выступает юридическое лицо», — объясняет председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты в сфере строительства и рынка недвижимости Марина Ракина.



Планы — пересмотреть

Крупные строительные компании Барнаула также продолжают работу на малоэтажном рынке. Как сообщил amic.ru руководитель компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов, сейчас организация, несмотря на экономические потрясения, не отказалась от планов на 2022 год.

«У нас по-прежнему ведётся девелоперский проект: создание посёлков, продажа земельных участков без подряда для застройщиков, как индивидуальных, так и мелких и средних компаний, которые возводят жильё на продажу. Работа продолжается, не останавливается. В март мы открыли вторую очередь продаж по продаже земельных участков. Здесь у нас сдержанный оптимизм, работу продолжаем», — говорит предприниматель.

А вот планы по строительству и продаже готовых домов застройщик будет пересматривать. По словам Михаила Кочетова, компания только адаптировалась к новым ценам, которые за год (с весны 2021) выросли едва ли не в два раза, а теперь новые потрясения.

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Несмотря на то, что девелопер использует преимущественно отечественные строительные материалы (которые также дорожают), при обустройстве систем вентиляции и отопления компания применяла импортные комплектующие. Из-за введённых санкций их поставки прекратились, и застройщику нужно искать альтернативы.

«Вопрос строить или нет не стоит. Строить мы точно будем, но сейчас решаем, в каких объёмах и по какой цене. Были планы заложить 28 домов и ввести их [в эксплуатацию] осенью. Теперь, вероятно, будем вносить коррективы. Но окончательное решение как по объёмам, так и цене примем в апреле. Пока трудно что-то спрогнозировать: необходимо, чтобы ситуация стабилизировалась хотя бы на каком-то уровне. Некоторые поставщики пока не дают цен. Может быть, к концу апреля что-то можно будет сказать», — отмечает он.

Строительные компании, которые приобретают земельные участки от «Фирсовой Слободы» и возводят дома на продажу, также не планируют уходить с рынка. Но корректировать объёмы всё-таки вынуждены.

«Ипотечные сделки „улетают“, так как ставки стали неподъёмными. Но людям всё равно надо где-то жить, и при том уровне цен, который существует в сегменте многоквартирного жилья, застройщики малоэтажки понимают, что не проигрывают в стоимости», — говорит Кочетов.

Что будет с ценами?

Стоимость домов и коттеджей в Барнауле и пригороде однозначно будет расти, предполагает Марина Ракина. Не исключены и спекулятивные моменты, когда продавцы захотят увеличить цену продаваемого жилья в два раза. Но такие объекты вряд ли найдут покупателя. Стоимость же новых домов будет расти лишь пропорционально удорожанию строительных материалов.

«Поставщики (строительных материалов, — прим. ред.) отмечают, что не планируют резко увеличивать стоимость, изменение идёт только в небольших процентах, потому что подорожало сырьё. Говорить, что завтра всё рухнет и цены вырастут в два раза, нельзя. Государству важно поддерживать строительную отрасль как по малоэтажному жилью, так и многоэтажному. Плюс, металлургам дали задание не поднимать цены. При поддержке государства всё будет двигаться дальше», — говорит Марина Ракина.

Бизнесмен Александр, возводящий дома на продажу, считает, что стоимость объектов может вырасти в среднем на 20% в сравнении с прошлым годом. Опять же — из-за увеличения цен на строительные материалы. Примерно на столько же подорожают и дома на «вторичном» рынке.

«В малоэтажном строительстве всё так же, как и в многоэтажном: растёт „первичка“, то есть новые дома, дорожает и „вторичка“, уже построенные. И не важно, что они были возведены 10, 20, даже 30 лет назад. Если продавцы видят рост цен, они увеличивают стоимость недвижимости. Это рынок. Не хочешь — не покупай. Мы же зависимы только от строительных материалов, кредиты почти не используем. Поэтому если в стране получится сдержать цены на железо, цемент, дерево, то и дома будут дорожать в пределах разумного», — резюмирует предприниматель.