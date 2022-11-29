Улицы Железнодорожного района Барнаула начали украшать к Новому году

В Барнауле начали украшать Железнодорожный район к Новому году, рассказали в мэрии.

Так, две световые растяжки из флекс неона установили на улице Молодёжной от проспекта Ленина до Социалистического.

Световые виньетки разместили на световых опорах по улицам Димитрова, Молодёжной и проспектам Ленина, Строителей и Красноармейскому.

Также на входе в сквер 60 лет СССР на пересечении Красноармейского и Молодёжной поставили световые консоли с героями мультфильма «Ну, погоди!».

Фото: barnaul.org

Кроме того, у дома № 105 по проспекту Социалистическому или в районе дома № 131 по Красноармейскому на деревьях повесили яркие кольца. «А деревья по проспекту Красноармейскому, 86 и проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев) освещают разными цветами строб-лампы», — добавили в администрации.

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В мэрии также рассказали, как ещё украсят район. Горожан ждут как полюбившиеся ими фигуры, так и совершенно новые композиции:

«Вскоре Железнодорожный район украсят уже полюбившиеся барнаульцам световые фигуры „Упряжка оленей“ (Красноармейский, 104), „Ангелы“ (Ленина, 61), „Ели“ (Красноармейский/Папанинцев), „Снежная королева“ (Ленина, 55), „Танцующие девушки“ (Строителей, 25), „Лошади с каретой“ (Красноармейский, 131), „Звёзды“ (Павловский тракт, 58г), „Фонари“ (площадь Советов), „Видеокамера“ и „Замок“ (площадь Победы, 1). А в сквере по проспекту Строителей, 45, появится новая световая композиция „Свечи“», — говорится в сообщении.

Ранее amic.ru рассказал, как Барнаул начали украшать к Новому году.