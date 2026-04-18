ФАС потребовала от Ozon убрать платную маркировку "Оригинал" с карточек товаров

Антимонопольная служба сочла, что маркировка вводит покупателей в заблуждение и не подтверждает подлинность товаров

18 апреля 2026, 07:36, ИА Амител

Федеральная антимонопольная служба / Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение маркетплейсу Ozon. Причина — введение платной услуги, которая позволяет продавцам размещать на карточке товара значок "Оригинал". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

В ведомстве указали, что такая маркировка создает у покупателей иллюзию, будто товар прошел проверку на подлинность. Однако на самом деле этот знак ничего не гарантирует и не подтверждает достоверность информации о товаре.

Регулятор потребовал от Ozon до 15 мая устранить все действия, которые ограничивают конкуренцию, налагают на продавцов лишние расходы и вводят покупателей в заблуждение.