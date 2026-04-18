ФАС потребовала от Ozon убрать платную маркировку "Оригинал" с карточек товаров

Антимонопольная служба сочла, что маркировка вводит покупателей в заблуждение и не подтверждает подлинность товаров

18 апреля 2026, 07:36, ИА Амител

Федеральная антимонопольная служба / Фото: fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение маркетплейсу Ozon. Причина — введение платной услуги, которая позволяет продавцам размещать на карточке товара значок "Оригинал". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

В ведомстве указали, что такая маркировка создает у покупателей иллюзию, будто товар прошел проверку на подлинность. Однако на самом деле этот знак ничего не гарантирует и не подтверждает достоверность информации о товаре.

Регулятор потребовал от Ozon до 15 мая устранить все действия, которые ограничивают конкуренцию, налагают на продавцов лишние расходы и вводят покупателей в заблуждение.

Гость

08:19:19 18-04-2026

А я реально думал что оригинал, хотя были некоторые сомнения...

Гость

18:01:16 18-04-2026

Гость (08:19:19 18-04-2026) А я реально думал что оригинал, хотя были некоторые сомнения... для таких и пишут. маркет ведь не обманет

Гость

08:28:54 18-04-2026

ФАС, это беззубая собака что может сделать на самом деле?

Шинник

09:52:11 18-04-2026

Гость (08:28:54 18-04-2026) ФАС, это беззубая собака что может сделать на самом деле?...
зализать до смерти ))))

Гость

18:44:00 18-04-2026

один раз купился а пометку оригинал , прислали откровенную подделку.

Гость

10:52:48 19-04-2026

а то что в Озоне на товаре две цены и реальную, если не являешься клиентом их банка, надо ещё умудрится найти не вводит покупателей в заблуждение?

Гость

12:26:17 19-04-2026

В магазине хоть и дороже, но видишь что берешь. К тому же, магазины в Барнауле хоть как-то дорожат репутацией, очень мало покупателей, которые могут купить оригинал. Базар-Озон наше всё.

Sezar

01:00:01 22-04-2026

То есть если у тебя оригинал, плати бабки.
Оригиналом получается торговать накладно.
Придурки

