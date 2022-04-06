БГЭС призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии

Барнаульская горэлектросеть призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии. За первый квартал 2022 года в компанию обратился 5671 человек за получением документов об отсутствие задолженности за потреблённую электроэнергию. Льготники получают справки, чтобы в дальнейшем подтвердить в органах соцзащиты своё право на субсидии. В этом году вступили в силу поправки в Жилищный кодекс*, теперь для субсидии достаточно предоставить в соцзащиту чеки об оплате услуг.

С 1 января 2022 года законодательство изменено и механизм получения льгот упрощён. Справка от ресурсоснабжающих компаний (будь это горэлектросеть, водоканал или предприятия теплоснабжения) больше не требуется. В органы социальной защиты достаточно предоставить чеки за последние полгода, которые подтвердят оплату. Затем ведомство формирует запрос в Барнаульскую горэлектросеть, которая должна подтвердить или опровергнуть факт наличия задолженности.

«Как правило, льготополучатели — наши самые дисциплинированные клиенты, у них нет проблем с долгами, они вовремя передают показания, потому что от этого напрямую зависит их денежная компенсация за расходы на „коммуналку“. Однако немногие знают, что с нового года приходить в горэлектросеть и получать справки не нужно. Законодательство изменилось. Требования к льготникам упростили, исключив лишний документооборот в виде справок», — объясняет руководитель управления по продажам электроэнергии населению БГЭС Светлана Парфенова.

На сегодняшний день больше половины обращений в сервисные центры Барнаульской горэлектросети связаны с получением справок на субсидии. Чтобы сократить поток посетителей в сервисные центры, БГЭС совместно с соцзащитой организовала доставку таких справок курьером в ведомство дважды в неделю — по средам и пятницам.

«Для получения справок в соцзащиту мы предложили своим клиентам не стоять в очереди. На входе в сервисные центры размещены специальные ящики, в которые можно опустить соответствующее заявление. Выгрузка корреспонденции происходит ежедневно, заявки на справки от льготников обрабатываются в первую очередь. Хотя, по сути, законодательством данная справка не предусмотрена, потому что достаточно показать чеки за последние шесть месяцев. Закон изменился, но даже те, кто об этом знают, желают заручиться дополнительным документом», — говорит специалист.

Между тем на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края подробно описаны обязанности получателя субсидий, среди них три пункта:

1) Обязанность льготника оплачивать коммунальные услуги ежемесячно до 10 числа.

2) Извещать ведомство об изменениях в составе семьи или материального положения.

3) Представлять в управление документы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесённые в течение срока получения последней субсидии. Последний пункт говорит именно о чеках, в которых подтверждена сумма расходов и факт оплаты. Справки от ресурсоснабжающих организаций не требуются, подчёркивают в БГЭС.

*Жилищный кодекс. Статья 159. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг



5. Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает из системы (часть 5 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 442-ФЗ).



7.1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается (часть 7.1 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 442-ФЗ).



