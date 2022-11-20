Челябинск, Пермь и Новосибирск. Куда можно будет улететь из Барнаула по дешёвым билетам в 2023 году

Росавиация может выделить около 119 миллионов рублей на субсидирование рейсов из Барнаула в 2023 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин. Новым направлением для региона станет Челябинск, куда впервые запустят рейс с финансовой поддержкой от государства.

В 2022 году на субсидирование рейсов из федерального бюджета было выделено около 100 миллионов рублей. Они были заполнены в среднем на 75%. В следующем году останутся рейсы до Казани, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Перми. Причём последнее направление очень зарекомендовало себя: многие жители региона и туристы рассматривают этот город, как пересадочный хаб для перелёта в другие города.

Дмитрий Коровин отметил, что количество рейсов из Барнаула по более дешёвым билетам сохранится. Однако на один рейс будет меньше в Красноярск. Зато можно будет напрямую летать из Барнаула до Челябинска.

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Прочее По всей стране. Какие барнаульские авиарейсы будут субсидировать в 2022 году

Что касается пассажиропотока в барнаульском аэропорту, то в 2022 году он установил новый рекорд. По итогам первых 10 месяцев текущего года перевезено 539 тыс. человек. Такого не было никогда. По итогам года прогнозируется перевозка 611 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока Дмитрий Коровин объяснил возросшим интересом к внутреннему туризму на фоне геополитической обстановки.

Ранее стало известно, что из Барнаула планируют открыть чартерные рейсы в Мьянму. До 1941 года 117 лет она была колонией Британской империи, в период Второй мировой войны, с 1942-го по 1945-й, находилась под оккупацией Японии. Позже, до 1988-го, Мьянма заигрывала с социализмом, а до 2011 года правила военная диктатура.