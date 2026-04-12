Такой день. Паводок в Алтайском крае, День космонавтики и Пасха

12 апреля 2026, 23:36, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле встретили Светлое Христово Воскресение, которое в этом году стало особенным для прихожан старейшего храма города — Никольской церкви. Торжества совпали со знаковым юбилеем: в 2026 году приход отмечает свое 120-летие.

Праздничное ночное богослужение в пасхальную ночь собрало сотни горожан. Храм, заложенный еще в 1904 году как полковая церковь, едва вмещал всех желающих встретить Пасху. В полночь под звон колоколов верующие совершили крестный ход вокруг исторического здания. После чего совершили Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

12 апреля 1961 года "он сказал: "Поехали!" — и махнул рукой", как пелось в одной из популярных советских песен.

Несмотря на то, что первый полет человека в космос, как и биография первого космонавта Юрия Гагарина, описаны довольно подробно, вокруг этого человека и его главного свершения до сих пор ходит немало легенд, слухов, а также обнаруживается немало загадочных событий. Некоторые из них — в материале amic.ru.

В Алтайском крае продолжает расти число подтопленных жилых домов — теперь их 115. Кроме того, вода залила 289 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.

Обстановка с паводком в Тальменском районе продолжает оставаться напряженной. В селе Шипицино вода подтапливает домовладения, хотя ранее здесь проводились взрывные работы для устранения затора.

Полностью справиться с проблемой не удалось — ситуацию осложняет подъем воды в реке Оби.