Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 ноября
В утренние часы по востоку местами возможен туман
3 ноября 2022, 06:01
От +5 до +10 градусов ожидается в Алтайском крае 3 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, синоптики прогнозируют на большей части территории дожди, которые утром будут идти с мокрым снегом.
В утренние часы по востоку местами возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +5 до +7 градусов. Временами будет идти небольшой дождь. Ветер южный, 4-9 м/с.
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