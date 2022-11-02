Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 ноября

От +5 до +10 градусов ожидается в Алтайском крае 3 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, синоптики прогнозируют на большей части территории дожди, которые утром будут идти с мокрым снегом.

В утренние часы по востоку местами возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. Временами будет идти небольшой дождь. Ветер южный, 4-9 м/с.