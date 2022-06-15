Фотобанк Pexels стал недоступен в России

Бесплатный фотобанк Pexels остановил работу для российских пользователей.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис осуждает военные действия РФ по отношению к Украине и в связи с этим больше не доступен на территории РФ.

В начале июня доступ российским пользователям также отключил сайт стоковых изображений Pixabay. Тогда же прекратил работу в стране сервис для дизайнеров Canva.