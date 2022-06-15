Фотобанк Pexels стал недоступен в России
Ранее работу на территории РФ прекратил аналогичный сервис Pixabay
15 июня 2022, 13:30, Никита Черников
Бесплатный фотобанк Pexels остановил работу для российских пользователей.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис осуждает военные действия РФ по отношению к Украине и в связи с этим больше не доступен на территории РФ.
В начале июня доступ российским пользователям также отключил сайт стоковых изображений Pixabay. Тогда же прекратил работу в стране сервис для дизайнеров Canva.
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