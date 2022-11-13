Гололёд, мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 13 ноября

В Алтайском крае 14 ноября ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в крае составит от +3 до +8 градусов. В отдельных районах небольшие, по западу местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололёдные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-27 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с.