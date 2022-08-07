Губернатор Томенко поздравил алтайских железнодорожников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём железнодорожника.

Политики отметили, что в крае в ж/д отрасли трудятся почти 8,5 тыс. квалифицированных специалистов, они «успешно справляются с обеспечением товарного и пассажирского транзита, объёмы которого растут ежегодно».

«Только за первую половину 2022 года железнодорожники края перевезли 4,3 миллиона тонн грузов, свыше 4 миллионов пассажиров воспользовались услугами РЖД. Особо востребовано у жителей края пригородное сообщение. Поэтому региональные власти совместно с компаниями „РЖД“ и „Алтай-Пригород“ развивают это направление. Одно из последних событий — запуск на пригородных маршрутах в Бийск и Рубцовск четырёх новых современных комфортабельных вагонов на локомотивной тяге. До конца года в крае появится ещё 26 таких вагонов», — сказано в сообщении, которое опубликовано на сайте краевого правительства.

В регионе также успешно решаются и другие задачи по развитию отрасли, добавили Томенко и Романенко.

«Уверены, богатый опыт, крепкие традиции и высокий профессионализм алтайских железнодорожников помогут достичь поставленных целей. Желаем вам и вашим близким здоровья, успехов и благополучия!» — говорится в поздравлении.

Отметим, что в России День железнодорожника празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.