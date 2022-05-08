На площади Сахарова в Барнауле собирают сцену перед празднованием 9 Мая

На площади Сахарова в Барнауле перед «Титов-Ареной» собирают сцену, на которой будут выступать артисты во время празднования 9 Мая. Пока концертная площадка выглядит как палатка, но уже в ближайшие часы её крышу поднимут вверх и сделают помост высотой два метра.

Несмотря на то, что традиционной для города сцены на Сахарова больше нет, власти решили не изменять традициям и устанавливают временную сцену. Её специально повернули в сторону улицы Молодёжной, чтобы горожанам не светило солнце в глаза.

Концерт на площади Сахарова начнётся 9 мая в 13:00 и продлится до самого вечера — до 22:00. На сцену в этот день выйдут танцоры, певцы, музыканты и многие творческие коллективы города. Всего в концерте будет задействовано около полутора тысяч участников.