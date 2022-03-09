Новые выплаты на детей от Владимира Путина. Кто их получит на этот раз?

8 марта, поздравляя женщин с Международным женским днём, президент объявил, что в России вводят новую выплату семьям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Но не для всех, а только для семей «с невысокими доходами». Рассказываем, сколько составят эти выплаты, когда их начнут выплачивать и кто всё-таки сможет их получать.

Какие семьи смогут рассчитывать на новые выплаты, которые пообещал Владимир Путин?



Владимир Путин в своём обращении отметил, что пособие будут выплачивать семьям с невысокими доходами, в которых есть дети от 8 до 16 лет. Как следует из пояснения Министерства труда РФ, выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

Каким будет размер нового пособия?



Новое пособие будет выплачиваться и рассчитываться так же, как и пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Его размер будет дифференцированным: 50%, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.



Назначена выплата будет по итогам комплексной оценки нуждаемости. То есть учитываются доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «нулевого дохода»). Размер нового пособия на детей будет рассчитываться по той же схеме, по которой начисляют выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.



Базовый размер пособия составит не менее 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.



«Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка», — отмечается в сообщении.



Если при пособии в 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка среднедушевой доход составит менее прожиточного минимума, то будет назначена выплата в размере 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

А если в семье несколько детей, пособие положено каждому или одно на всех?



Если в семье воспитываются несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие назначается на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Когда пособие будут выплачивать?



Владимир Путин сообщил, что мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля. Это значит, что первые выплаты будут приходить семьям в мае.



«Заявления принимаются с 1 мая. То есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае — то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май», — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Как и где нужно оформить эту выплату?



Заявление на выплату можно будет подать на портале «Госуслуги» или лично обратиться в органы социального обеспечения. Выплата зачисляется на банковские счета, привязанные к картам «Мир».



Пособие назначается сразу на 12 месяцев.