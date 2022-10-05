Оскар Кучера принял участие в занятии для фитнес-тренеров в Барнауле

Известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера прилетел в Барнаул. Он принял участие в мероприятии по обучению фитнес-тренеров.

Обучение организовала сеть фитнес-центров, которых в России всего два, Первый располагается в Москве, а второй — в Барнауле.

В социальных сетях актер рассказал, что полет в столицу Алтайского края стал для него девятым за десять дней.

Напомним, что Оскар Кучера известен работой на многих российских телеканалах. Он также играл в ряде фильмов, и озвучивал мультипликационные фильмы, среди которых три части франшизы «Мадагаскар».