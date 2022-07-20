Путин возглавит наблюдательный совет российского движения детей и молодежи

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Как сообщает ТАСС, об этом к нему обратилась 13-летняя участница форума Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга, которая попросила главу государства взять движение «под свое крыло».

«Согласен, Настя! При такой подаче невозможно отказаться!» — сказал Путин.

Напомним, что 19 мая в Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Целями движения, согласно данным из пояснительной записки, является содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе. Позднее глава государства поддержал идею и соответствующий законопроект был принят.