Такой день. 21,2 млрд для «Белокурихи Горной» и задержание мужчины, укравшего драгоценности на 100 млн рублей

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили концепцию туристической территории «Белокуриха Горная». Как сообщает пресс-служба правительства региона, 2 ноября он провёл рабочее совещание с руководством и экспертами корпорации «Туризм.РФ» — о сотрудничестве в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По оценкам экспертов, объём инвестиций в «Белокуриху Горную» составит 21,2 млрд рублей.

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Общество 1000 номеров и современные развлечения: Томенко представили концепцию «Белокурихи Горной»

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего из ювелирного отдела в ТРЦ драгоценные изделия общей стоимостью более 100 млн рублей. Выяснилось, что злоумышленник арендовал жильё через подставных лиц и намеревался там скрываться. Драгоценности он спрятал в мешки и закопал на территории частного дома.

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Происшествия В Барнауле задержали похитителя «ювелирки» на 100 млн рублей. Мешки с драгоценностями он закопал в огороде

Бюджет Алтайского края за девять месяцев 2022 года исполнен с показателями, которые превышают аналогичные значения за такой же период (январь-сентябрь) прошлого года. Так, доходы за три квартала 2022-го составили 111,9 млрд рублей (+8%), а расходы — 113,2 млрд (+15%). Об этом в ходе заседания регионального правительства 2 ноября рассказал министр финансов края Данил Ситников.