В Барнауле задержали похитителя «ювелирки» на 100 млн рублей. Мешки с драгоценностями он закопал в огороде

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего из ювелирного отдела в ТРЦ драгоценные изделия общей стоимостью более 100 млн рублей, сообщает региональное МВД.

Напомним, об инциденте стало известно 5 октября: мужчина, который накануне устроился на работу охранником, вскрыл замки в отделе и вынес 2800 ювелирных изделий. Отмечалось, что он был с подельником. 13 октября сообщили, что охранника задержали.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался местный житель, работавший помощником охранника на частном охранном предприятии, которое обслуживало данный ювелирный салон. Его задержали по месту временного проживания в Барнауле», — рассказали в ведомстве.

Мужчина арендовал жильё через подставных лиц и намеревался там скрываться. Драгоценности он спрятал в мешки и закопал на территории частного дома. Ювелирные изделия изъяли, в ближайшее время их отправят на экспертизу.

«Продолжаются мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправной деятельности», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в Бийске трое неизвестных в масках кувалдой разбили дверь в ювелирный отдел и через 30 секунд с мешками покинули место преступления.