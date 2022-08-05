Такой день. Передача техники от Алтайского края в ЛНР и новые животные в барнаульском зоопарке
О главных событиях региона за 5 августа
Алтайский край передал спецтехнику Славяносербскому району Луганской Народной Республики. Как отметил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, это значимое событие для местных жителей.
25% акций сельхозпредприятия «Бийское», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, были реализованы на аукционе за 460 млн рублей. Это в четыре раза больше стартовой цены, которую назначило Управление имущественных отношений Алтайского края.
В барнаульский зоопарк «приедут» новые животные. Их доставят из Нижнего Новгорода, рассказал руководитель зверинца Сергей Писарев.
В начале сентября из нижегородского зоопарка «Лимпопо» доставят самку зебры, полярного волка и корову породы хайленд. Первой всего полгода, а остальные особи — взрослые. Они пройдут месяц карантина и будут доступны для посетителей.