Такой день. Режим базовой готовности и возвращение алтайских солдат из плена

19 октября президент России Владимир Путин ввёл на территории четыре уровня готовности. Алтайский край согласно указу президента попадает под режим базовой готовности.

В рамках режима базовой готовности может произойти следующее:

— могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны;

— главы регионов должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооружённых сил;

— будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов и населения;

— могут быть введены особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

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Троих военнослужащих из Алтайского края удалось вернуть в ходе обмена военнопленными с украинской стороной. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин.

Он вместе с федеральными структурами работает над тем, чтобы установить судьбы военнослужащих, которые пропали во время спецоперации.

На данный момент в списке пропавших без вести или взятых в плен фигурируют 17 военнослужащих из Алтайского края.

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Также Ларин рассказал о том, сколько жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой.

«В Алтайском крае есть факты, когда возвращали домой призванных граждан. Я точно не могу сказать, но не ошибусь, если скажу, что более сотни таких фактов», — отметил Ларин.

К примеру, из Мамонтовского района призвали человека, которому 57 лет, но сейчас он уже дома.