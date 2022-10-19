Троих военнослужащих из Алтайского края удалось вернуть из плена

Троих военнослужащих из Алтайского края удалось вернуть в ходе обмена военнопленными с украинской стороной. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин.

Как сообщают «Вести Алтай», ссылаясь на слова Ларина, он вместе с федеральными структурами работает над тем, чтобы установить судьбы военнослужащих, которые пропали во время спецоперации.

На данный момент в списке пропавших без вести или взятых в плен фигурируют 17 военнослужащих из Алтайского края.

Также уполномоченный по правам человека в регионе отрабатывает обращения по вопросам частичной мобилизации, которых поступило более 30.

Ранее Борис Ларин рассказал о том, что более сотни мобилизованных жителей Алтайского края вернули домой.

Он отметил, что сами мобилизованные редко обращаются за помощью. Чаще всего обращения поступают от их семей.