Троих военнослужащих из Алтайского края удалось вернуть из плена

Сейчас в списках пропавших без вести и взятых в плен числятся 17 военнослужащих из региона

19 октября 2022, 16:29, Илья Звягинцев

Троих военнослужащих из Алтайского края удалось вернуть в ходе обмена военнопленными с украинской стороной. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин.

Как сообщают «Вести Алтай», ссылаясь на слова Ларина, он вместе с федеральными структурами работает над тем, чтобы установить судьбы военнослужащих, которые пропали во время спецоперации.

На данный момент в списке пропавших без вести или взятых в плен фигурируют 17 военнослужащих из Алтайского края.

Также уполномоченный по правам человека в регионе отрабатывает обращения по вопросам частичной мобилизации, которых поступило более 30.

Ранее Борис Ларин рассказал о том, что более сотни мобилизованных жителей Алтайского края вернули домой.

Он отметил, что сами мобилизованные редко обращаются за помощью. Чаще всего обращения поступают от их семей.

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