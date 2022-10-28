Такой день. Указ о поддержке мобилизованных в Алтайском крае и отключение воды в Барнауле из-за аварии

10 многоквартирных домов, 170 частных домов, 26 административных зданий и одна бойлерная остались без воды из-за аварии на водопроводной сети диаметром 500 мм возле дома на улице Автотранспортной, 55д. Работы планируют закончить к утру 29 октября.

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Общество 10 многоквартирных и 170 частных домов в Барнауле остались без воды

Минобрнауки Алтайского края рассказало о фейке, который распространяется в Сети и по родительским чатам. Как сообщает правительство Алтайского края, в них появилось аудиосообщение, в котором утверждается, что к территории школ региона подъезжают неизвестные с целью причинения вреда учащимся.

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Происшествия Алтайское Минобрнауки рассказало о фейке про неизвестных у школ, который распространяется в родительских чатах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о мерах поддержки для семей мобилизованных. Детям военнослужащих, которые учатся в школах или краевых организациях профессионального образования, предоставят бесплатное горячее питание. Пожилые и инвалиды получат бесплатную социальную помощь, а также будут направляться в краевые государственные организации социального обслуживания в первоочередном порядке. Родственникам военнослужащих помогут в трудоустройстве, а также в получении дополнительного профессионального образования.