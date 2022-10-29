Такой день. «Заминированный» барнаульский лес и собаки, которые пугают бийчан

На Змеиногорском тракте лес у перинатального центра превратился в общественный туалет.

Местный житель вышел на вечернюю прогулку и увидел среди деревьев множество следов человеческой жизнедеятельности.

При этом люди посетовали на то, что в здании перинатального центра сходить в туалет ожидающим не разрешают, а ждать родственников жителям региона приходится по несколько часов.

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Жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса 18-го маршрута.

Инцидент произошёл 27 октября. По словам женщины, войдя в автобус, она сразу уточнила, можно ли будет оплатить проезд по карте, на что получила утвердительный ответ.

Незадолго до выхода она подошла к водителю, чтобы уточнить номер, на который нужно перевести деньги, но водитель отреагировал на это агрессивно.

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Жители Бийска обеспокоены проблемой бродячих собак на улицах города.

Одна из местных жительниц заметила стаю из 13 собак. К счастью, животные прошли мимо. По улице Горно-Алтайской ходят три собаки, а на улице Угольной бродячий пёс напал на ребёнка.

Люди обратились за помощью в городскую администрацию, но оказалось, что все животные уже привиты и стерилизованы.