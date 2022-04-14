В АГМУ ответили на сообщения о сборе средств на строительство мемориала врачам

Представители алтайского медуниверситета ответили на сообщения о сборе средств на строительство мемориала медикам. Письмо с официальным комментарием вуза есть в распоряжении amic.ru.

«С инициативой оказать добровольные пожертвования на строительство памятного знака медицинским работникам Алтайского края обратились сотрудники университета. Пожертвования носят исключительно добровольный характер, никто не принуждает сотрудников вносить пожертвования. Многие считают свои долгом оставить след в истории медицины края, почтить память ушедших коллег», — сказано в заявлении АГМУ.

Представители вуза ещё раз отметили, что пожертвования являются добровольными, а образец заявления на их вычет был разработан по просьбе преподавательского состава.

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Напомним, что 12 апреля стало известно, что в АГМУ сотрудники могут пожертвовать деньги на строительство мемориала медикам.

Место для возведения памятника выбирали при помощи голосования, участие в котором приняли более 8,5 тысячи сотрудников сферы здравоохранения. Большинством голосов поддержали идею строительства мемориала возле учебного корпуса Алтайского государственного медицинского университета (улица Папанинцев, 126).